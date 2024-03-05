На зміну Стовпам творіння: виявлено космічні диски, що формують планети (фото)

Унікальними знімками небесних об'єктів поділилися вчені, виокремивши природу незвичайних форм деяких із них, що може допомогти науці визначати ймовірність появи майбутніх планет.

Вчені нещодавно поділилися дивовижною колекцією зображень, на яких з небаченою раніше чіткістю і детальністю показані місця народження планет, відомі як планетоутворювальні диски. По суті, ці диски являють собою величезні кільця з газу і пилу, що обертаються навколо молодих зірок, і саме в них починають формуватися планети, пише Daily Mail.

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Процес, що лежить в основі цих планетних ясел, одночасно простий і складний. Гравітація стягує пил і газ у цих дисках разом, поступово накопичуючи матеріал, подібно до снігової кулі, що зростає, котячись униз схилом, і зрештою призводить до утворення планет. Саме так мільярди років тому зародилася наша Сонячна система. Дослідницька група під керівництвом доктора Крістіана Гінскі з Університету Голуея вивчила 86 молодих зірок у різних регіонах Чумацького Шляху, що дало змогу поглянути на різноманітні способи появи планет.

Зображення різних планетоутворювальних дисків Фото: ESO

Зачаровує те, який різноманітний вигляд мають ці диски, що дає змогу припустити, що процес формування планет може суттєво відрізнятися в різних зоряних системах. Деякі з цих дисків можуть навіть не призвести до утворення планет, що говорить про те, що не кожен диск, який ми бачимо в космосі, призведе до народження нового світу. Таке розмаїття піднімає інтригуючі питання про природу цих дисків та умови, які призводять до утворення планет.

Деякі з цих дисків можуть не призвести до утворення планет через свою форму Фото: ESO

Їхнє дослідження також проливає світло на те, що бінарні зоряні системи, або системи з двома або більше зірками, можуть мати меншу ймовірність розміщення великих планетоутворювальних дисків. Це може вплинути на наше розуміння того, наскільки поширені у Всесвіті планети, подібні до нашої. Хоча багато хто з цих дисків надалі утворює планети, дослідження показує, що шлях від диска з пилу і газу до повноцінної планетарної системи складний і різноманітний, даючи змогу людству поглянути на динамічні процеси, що відбуваються в космосі.

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