У 2029 році до Землі наблизиться 300-метровий астероїд: з'ясувалося, чи впаде він на планету

Астрономи перевірили, чи може зіткнення з іншим камінням збити з курсу астероїд Апофіс так, щоб він упав на Землю.

У квітні 2029 року повз Землю має пролетіти величезний астероїд Апофіс і він перебуватиме так близько, що його можна буде побачити неозброєним оком. Хоча моделювання траєкторії польоту космічного каменю показує, що він не повинен впасти на Землю, все ж вчені вирішили з'ясувати, чи може зіткнення з іншими астероїдами призвести до того, що Апофіс буде збитий з курсу і піде на зіткнення з нашою планетою. Для цього астрономи вивчили траєкторії польоту 1,3 млн відомих астероїдів. Результати дослідження були опубліковані в журналі Planetary Science Journal, пише New Atlas.

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У 2004 році астрономи виявили новий навколоземний астероїд, який отримав назву Апофіс. Спостереження показали, що астероїд розміром приблизно 325 метрів може зіткнутися із Землею у квітні 2029 року, і така ймовірність становила 2,7%. У разі падіння на нашу планету такий камінь може спричинити масштабні руйнування, а тому йому було присвоєно високий рівень небезпеки. Але подальші дослідження засвідчили, що насправді під час усіх трьох зближень із Землею у 21 столітті (у 2029, у 2036, у 2068 році) астероїд Апофіс точно не впаде на нашу планету.

Але проліт астероїда Апофіс повз Землю через 5 років все одно буде дуже близьким. Розрахунки показують, що астероїд має пролетіти повз Землю на відстані приблизно 32 тисячі км. Це в 10 разів ближче, ніж знаходиться від нас Місяць і навіть ближче, ніж розташовані деякі геостаціонарні супутники. Через таку відстань Апофіс буде видно навіть неозброєним оком із Землі у 2029 році.

За словами авторів дослідження, навіть невелике зіткнення з іншим космічним каменем астероїда Апофіс може призвести до того, що його траєкторія змінитися і він впаде на Землю. Таке падіння може стерти з лиця Землі великий мегаполіс. Саме таке гіпотетичне зіткнення спонукало вчених з'ясувати, наскільки ймовірний такий сценарій.

Розрахунки показують, що астероїд має пролетіти повз Землю на відстані приблизно 32 тисячі км. Це в 10 разів ближче, ніж знаходиться від нас Місяць і навіть ближче, ніж розташовані деякі геостаціонарні супутники Фото: NASA

Астрономи розрахували траєкторію руху всіх відомих астероїдів у Сонячній системі, а це 1,3 млн камінців, щоб дізнатися, чи може статися "космічна ДТП". Результати показали, що прямі зіткнення між астероїдом Апофіс та іншими астероїдами до того, як перший наблизиться до Землі, не відбудуться, але є кілька небезпечних моментів.

Наприклад, у грудні 2026 року астероїд Апофіс перебуватиме на відстані приблизно 10 тисяч км від астероїда Ксанф шириною 1,3 км. Хоча обидва камені не зіткнуться, існує ймовірність, що уламки, які залишає Ксанф під час польоту, можуть врізатися в Апофіс. Але моделювання показало, що ця подія не призведе до зміни траєкторії польоту астероїда Апофіс.

Автори дослідження кажуть, що, попри нові дані, за величезним астероїдом, що летить до Землі, наступні 5 років продовжуватимуть ретельні спостереження.

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