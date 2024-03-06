Японія відправляє апарат для дослідження 700-метрового астероїда: кожен може дати йому ім'я

Японське космічне агентство оголосило конкурс на найкраще ім'я для астероїда 2001 CC21.

23 роки тому астрономи виявили новий навколоземний астероїд, який отримав назву 2001 CC21. Діаметр цього астероїда оцінюють у 700 метрів і 2026 року його вивчить японський космічний апарат "Хаябуса-2" під час своєї розширеної місії. Тепер же японське космічне агентство JAXA оголосило конкурс на найкраще ім'я для астероїда 2001 CC21 і в ньому може взяти участь кожен житель Землі, пише Space.

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Виявлений 3 лютого 2001 року астероїд 2001 CC21, який не отримав офіційного імені, робить повний оберт навколо Сонця за 383 земні дні. Як показують спостереження, цей астероїд має подовжену форму і більш схожий на астероїд Ітокава, ніж на більш сферичний астероїд Рюгу, з якого 2019 року взяв зразки космічний апарат "Хаябуса-2". Ці зразки доставили на Землю 2020 року. Після цього японські вчені ухвалили рішення розширити місію "Хаябуса-2", і новою метою вивчення обрали астероїд 2001 CC21, повз який апарат пролетить зі швидкістю 18 000 км/год у 2026 році. Згідно з повідомленням JAXA, апарат має підлетіти на максимально близьку відстань до навколоземного астероїда, щоб отримати знімки з максимальною роздільною здатністю.

Вважається, що астероїд 2001 CC21 має ширину приблизно 700 метрів і JAXA пропонує всім охочим взяти участь у конкурсі на найкраще ім'я для цього астероїда. Усі пропозиції можна залишити, перейшовши за посиланням до 9 травня цього року. Згідно з правилами, можна запропонувати лише одне ім'я.

Вважають, що астероїд 2001 CC21 має ширину приблизно 700 метрів і JAXA пропонує всім охочим узяти участь у конкурсі на найкраще ім'я для цього астероїда Фото: JAXA

Назва має відповідати правилам Міжнародного астрономічного союзу, а це значить, що ім'я астероїда не повинно бути образливим, це має бути одне слово, в якому не більше 16 букв. Згідно з повідомленням JAXA, вчені планують вибрати ім'я для астероїда до літа цього року і представити цю пропозицію в Міжнародний астрономічний союз. Та людина, чиє ім'я буде обрано як назву астероїда, отримає від команди розширеної місії "Хаябуса-2".

Навколоземні астероїди обертаються навколо Сонця в межах 195 млн км і перетинають орбіту Землі. Нагадуємо, що відстань від Сонця до Землі становить 150 млн км або 1 астрономічну одиницю (а.о.). Так ось астероїд 2001 CC21 обертається навколо Сонця на відстані від 0,81 до 1,26 а.о. Хоча цей астероїд і перетинає орбіту Землі, його не вважають небезпечним для нашої планети.

Як уже писав Фокус, у 2029 році до Землі наблизиться 300-метровий астероїд. Вчені з'ясували, чи впаде він на планету. Астрономи перевірили, чи може зіткнення з іншими каменями збити з курсу астероїд Апофіс так, щоб він упав на Землю.

Також Фокус писав про те, що, незважаючи на те, що Сіріус вважається найяскравішою зіркою, видимою із Землі, насправді він не посідає перше місце в списку найяскравіших зірок, які можна побачити в небі.