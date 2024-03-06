Повно дитячих останків, зокрема немовлят: в Омані вчені вперше виявили поховання такого роду

Під час розкопок в Омані, на території археологічної ділянки Манакі, дослідники знайшли поховальну споруду залізної доби. Усередині та навколо фахівці виявили понад 13 дитячих поховань, що робить цю знахідку унікальною.

На археологічній ділянці Манакі в Рустаку, Оман, археологи виявили унікальну дитячу похоронну будівлю залізного віку. Таке відкриття — перше у своєму роді в цьому регіоні, пише Arkeonews.

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Це відкриття стало результатом спільних зусиль археологів з Оманського університету Султана Кабуса та їхніх колег з Університету Сорбонни. Дослідження є важливим для розуміння поховальних ритуалів на Оманському півострові, адже вперше в історії тут розкопано спеціальну дитячу поховальну споруду.

Манакі виділяється як одне з найбільших поселень залізного віку в регіоні Ель-Батіна. Початковий сезон розкопок, проведений Департаментом старожитностей у партнерстві з командою з Університету Сорбонни в Парижі, завершився в лютому. Очікується, що проєкт триватиме наступні п'ять років.

Фото: Oman News Agency

Після попереднього обстеження ділянки для розкопок протягом першого сезону обрали дві будівлі — S1 і S2. Будівля S2, що вирізняється унікальним Т-подібним геометричним планом, привернула увагу своїми незвичайними особливостями. Археологічні дослідження в будівлі та навколо неї виявили понад тридцять дитячих поховань, зокрема новонароджених.

Доктор Мохаммад Абдул Хамід Хуссейн, керівник дослідницької групи, наголосив на важливості цього відкриття для розкриття соціальних і релігійних практик давніх оманських суспільств. Доктор Хуссейн стверджує: "Це відкриття відкриває нові шляхи для досліджень і вивчення поховальних ритуалів і релігійних вірувань залізного віку на Оманському півострові. Воно зосереджується на важливому, невідомому аспекті історії регіону, поглиблюючи наше розуміння культурних і соціальних традицій тогочасних суспільств".

Виявлення численних житлових будівель, а також великих кладовищ і оборонних веж свідчить про ключову роль, яку відігравало поселення в регіоні протягом 1-го тисячоліття до нашої ери. Археологи інтерпретують ці знахідки як свідчення центрального значення поселення.

Окрім цих знахідок, виявлено різні артефакти, зокрема глечики з ручками у формі кошиків та рідкісний шматок кераміки, прикрашений відбитком печатки із зображенням двох чоловіків.

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