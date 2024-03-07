Незвичайний гість. В Атлантичному океані знайдено гіганта, якого 200 років вважали вимерлим

Дослідники помітили ссавця у водах Атлантичного океану, але згідно з усім, що відомо науці, його там бути не повинно було.

Минулого тижня вчені помітили біля берегів Нової Англії сірого кита — це стало рідкісним явищем для виду, який протягом століть вимирав у водах Атлантичного океану, поки не зник повністю. Морський гігант був помічений групою дослідників з Акваріума Нової Англії, пише BBC.

За словами наукової співробітниці акваріума Орли О'Браєн, яка першою помітила кита, вони з колегами просто не повірили своїм очам — це здавалося "божевіллям". Кит був помічений за 48 кілометрів на південь від Нантакета (Массачусетс). Дослідниці вдалося сфотографувати кита, а потім його зображення показали фахівчині Кейт Леммле, яка підтвердила, що на фото дійсно сірий кит.

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Дані Акваріуму Нової Англії свідчать про те, що сірих китів легко виявити через відсутність спинного плавця, а також плямистої сіро-білої шкіри. Представники цього виду є звичним явищем для Тихого океану, проте в Атлантичному океані цей вид локально вимер — тут сірих китів востаннє спостерігали ще у 18 столітті.

Усе змінилося в останні 15 років: учені заявляють, що за цей час було зареєстровано п'ять спостережень сірих китів у водах Атлантики та Середземного моря. Передбачається, що причини міграції китів пов'язані зі змінами клімату.

Підвищення глобальної середньої температури призвело до того, що Північно-Західний прохід, що з'єднує Тихий і Атлантичний океани через арктичні води, влітку був вільний від льоду. У результаті сірі кити змогли подорожувати між океанами більш вільно, ніж у попередні століття.

О'Браєн також заявила, що спостереження сірих китів в Атлантичному океані стало ще одним нагадуванням про те, що морські види надзвичайно швидко реагують на зміну клімату, якщо у них є така можливість.

Передбачається, що кит міг перебувати у водах Атлантики протягом кількох місяців, оскільки ще в грудні його помітили біля узбережжя Флориди. Серед інших нещодавніх незвичайних спостережень сірих китів — один біля берегів Намібії у 2015 році. За чотири роки до цього ще один був помічений біля берегів Ізраїлю.

Тоді професорка біології Каліфорнійського державного університету Ліз Альтер заявила, що кити, ймовірно, з'являтимуться в Атлантиці, проте не варто очікувати, що найближчим часом в Атлантичному океані з'явиться постійна популяція сірих китів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали за сексом китів: питань більше, ніж відповідей.