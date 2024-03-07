Чому лабрадори так сильно товстіють: проблема не в обжерливості

Дослідження показало, чому саме лабрадори схильні до набору зайвої ваги.

Лабрадори славляться дуже доброзичливим і товариським характером, тому не дивно, що вони є одними з найпопулярніших порід у всьому світі. Але також відомо, що лабрадори схильні до набору зайвої ваги, і вчені нарешті з'ясували, чому це відбувається, пише DailyMail.

Результати дослідження показали, що генетична мутація у чверті лабрадорів винна в ожирінні. Так, близько 25% собак цієї породи схильні до "подвійного удару": постійне відчуття голоду і спалювання меншої кількості калорій через генетичну примху.

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Така небезпечна комбінація призводить до ожиріння і власникам лабрадорів необхідно бути вкрай суворими під час годування і тренування своїх улюбленців.

Небезпечна мутація була виявлена в гені POMC, який відіграє головну роль у відчутті голоду і витрачанні енергії, а також змінює поведінку собак щодо їжі. Вчені кажуть, що лабрадорам фізично не потрібна більша кількість їжі, ніж іншим породам, але між прийомами їжі ці собаки відчувають себе голоднішими за інших.

Також виявилося, що собаки з мутацією цього гена витрачають на 25% менше енергії під час відпочинку, ніж собаки без неї.

Крім лабрадорів, дві третини собак-ретриверів із гладкою шерстю мають таку саму мутацію.

"Ми з'ясували, що мутація в гені POMC, мабуть, робить собак більш голодними. Такі собаки схильні переїдати, оскільки вони відчувають себе більш голодними, ніж собаки без цієї мутації. Власники цих порід повинні стежити за тим, чим вони годують улюбленців, щоб підтримувати здорову вагу собак", — каже науковий співробітник кафедри фізіології, розвитку та нейронаук Кембриджського університету Елеонора Раффан.

Дослідження продемонструвало, що мутація гена змінила шлях у мозку собак, пов'язаний із регуляцією ваги тіла. Мутація дає сигнал голоду, який дає команду організму збільшити споживання їжі та збереження енергії, хоча в цьому немає жодної необхідності.

Вчені вважають, що власники можуть відволікти своїх вихованців від постійного голоду, розподіляючи щоденний раціон. Для цього можна використовувати годівниці-пазли або ж можна розкидати їжу по двору, щоб її пошук займав у собаки більше часу.

У дослідженні брали участь 87 дорослих лабрадорів, які мали здорову вагу. Вони брали участь у кількох тестах, включно з тестом із ковбасою в коробці.

Спочатку експерименту собакам давали банку корму кожні 20 хвилин, поки вони не почали відмовлятися від їжі самостійно. Усі собаки їли багато корму і лабрадори з мутацією не виділялися на загальному тлі.

Наступного дня собак годували стандартною кількістю сніданку, а за три години пропонували ковбасу в прозорій пластиковій коробці і записували поведінку вихованців.

Собаки могли бачити і відчувати запах ковбаси, але не могли її з'їсти. Собаки з мутацією гена сильніше за інших намагалися дістати ковбасу, що вказувало на більший голод.

Потім собаки спали в спеціальній камері, в якій вимірювали кількість видихуваних ними газів. Це показало, що тварини з мутацією спалюють приблизно на 25 відсотків менше калорій, ніж собаки без неї.

Нагадаємо, яким чином собаки точно знають, про що думає людина. Собаки вловлюють сигнали, про передачу яких люди навіть не знають.