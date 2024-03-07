Усе живе в Червоному морі перебуває під загрозою: вода в ньому може стати токсичною

Екологи побоюються, що затоплення британського корабля після атаки хуситів може обернутися новою екологічною кризою.

18 лютого хусити використали протикорабельну балістичну ракету, внаслідок чого було затоплено вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, що належало Великій Британії. На борту корабля перевозили близько 21 000 метричної тонни добрив на основі сульфату амонію. Тепер екологи побоюються, що Червоному морю загрожує "екологічна криза", пише IFLScience.

Екологічні групи заявляють, що крім ризику затоплення навколишніх вод надлишками добрив, існує додаткова небезпека витоку нафти та хімічних забруднювачів, здатних вплинути на місцеве морське життя.

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За словами директора програми Грінпіс на Близькому Сході та в Північній Африці Жюльєна Жрейссаті, ситуація вимагає негайного втручання і дуже скоро може перерости у велику екологічну кризу. Також існує ймовірність витоку мазуту з двигунів, а якщо корпус корабля буде пошкоджено більше, це призведе до того, що місцеві води контактуватимуть із тисячами тонн добрив.

У результаті добрива можуть потрапити в Червоне море і порушити баланс морських екосистем. Це, як вважають дослідники, призведе до каскадних ефектів у всій місцевій харчовій мережі. Ситуація також ускладнюється тим, що ситуація в Ємені настільки складна, що очищення океану наразі може бути просто неможливим без загрози для життя.

Зазначимо, що Червоне море, по суті, виступає "воротами" до Суецького каналу, який є ключовим торговим маршрутом між Європою та Азією. Через нього проходить величезна кількість морських транзитів.

Водночас десятки кораблів у Червоному морі зазнають нападів хуситів від вересня 2023 року, однак затоплення корабля Rubymar вважається одним із найзначніших ударів. Екологи вкрай занепокоєні, що затоплення корабля може стати початком екологічної кризи, внаслідок якої більшість життя в Червоному морі може просто вимерти.

Раніше Фокус писав про те, що археологи знайшли багатовікову лазню на узбережжі Червоного моря.