Наш мозок буквально починає нас душити: що таке задишка і як із нею боротися

Неможливість вдихнути повітря є поширеною проблемою, що мучить мільйони людей у всьому світі. Її причини можуть різнитися, проте є прості способи впоратися з нею, вважають лікарі.

Нещодавно невролог розповів про просту й ефективну вправу, яка полегшить маловідомий симптом тривожності, відомий як "повітряний голод" або задишка. Цей стан перетворює дихання на важке завдання, змушуючи людей відчувати, що вони не можуть набрати в легені достатньо повітря, що часто супроводжується здавленістю в грудях. Цей симптом пов'язаний не тільки з тривогою, а й зі станом, відомим як синдром постуральної ортостатичної тахікардії (СПОТ), який впливає на здатність організму правильно регулювати кровообіг і частоту серцевих скорочень, що призводить до запаморочень, пише New York Post.

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Намагаючись донести до людей важливу інформацію, доктор Кван Кін Панг звернувся до соціальних мереж, де його поради швидко привернули увагу мільйонів. За його першим відео, яке роз'яснило багатьом концепцію повітряного голоду, послідувало інше, що демонструє просту, але ефективну вправу для мозку, покликану придушити це болісне відчуття. Вправа передбачає концентрацію на точці на рівні очей під час повільного повороту голови з боку в бік, а потім вставання і продовження руху — все для того, щоб стабілізувати нервову систему і полегшити відчуття повітряного голоду.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в TikTok Вправа, рекомендована доктором Пангом для боротьби з повітряним голодом

Доктор Панг рекомендує виконувати цю вправу двічі на день, дотримуючись обережності й негайно припиняючи її виконання в разі появи запаморочення. Ця проста практика є результатом тривалого вивчення нефармакологічних методів боротьби з тривожністю та її фізичними проявами. Ділячись своїми знаннями, доктор Панг дає практичні поради тим, хто перебуває у скрутному становищі, і доносить до людей важливість розуміння та усунення складних реакцій, за допомогою яких наш організм реагує на проблеми з психічним здоров'ям.

Вірусне поширення відеороликів доктора Панга свідчить про повсюдне прагнення людей знайти доступні та ефективні засоби для лікування таких неприємних симптомів. У той час як люди в усьому світі шукають рішення, що виходять за рамки традиційних медикаментів, які часом є доволі ризикованими, вправи, подібні до тих, що пропонує доктор Панг, надають їм простий і ефективний метод управління симптомами за допомогою власних механізмів тіла. Іноді поєднання знань з різних дисциплін може призвести до інноваційних і практичних стратегій для досягнення зміцненого здоров'я організму.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.