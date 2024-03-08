Майбутнє без хвороб: вчені шукають нові способи вберегти нас, на тлі старіння населення

З поточними темпами старіння населення планети, нові способи, здатні захистити нас у похилому віці, є питанням життя і смерті для мільйонів. Вчені вивчають усі можливі рішення цієї проблеми.

Ідея витонченої старості може скоро отримати наукове оновлення завдяки геронауці. Ця галузь досліджень зосереджена на тому, щоб ці прожиті нами роки були здоровими і максимально корисними для організму. Ця наука має на меті вмістити всі прикрі недуги, які зазвичай супроводжують старість, у якомога коротший термін, щоб ми могли насолоджуватися своїми золотими роками, не будучи ураженими різними проблемами зі здоров'ям, пише The Irish Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Поштовхом до досліджень у цій галузі стала не просто академічна цікавість. Вони викликані цілком реальними змінами в нашій демографічній ситуації. За останні кілька століть середня тривалість життя збільшилася більш ніж удвічі завдяки досягненням медицини та охорони здоров'я. Однак збільшення тривалості життя спричиняє сплеск вікових захворювань, являючи собою серйозну проблему для наших систем охорони здоров'я, каже Вільям Ревілл, професор біохімії. Прогнози свідчать про значне збільшення чисельності населення похилого віку в найближчі десятиліття, тому зараз тривають перегони пошуку способів зберегти здоров'я й активність організму, що старіє, на більш тривалий термін.

Гонитва за антивіковими препаратами — це складний процес, каже Ревілл. Під час деяких досліджень було виявлено багатообіцяючі зачіпки, як-от відкриття того, що певні генні мутації у черв'яків можуть подвоїти тривалість їхнього життя, а деякі наявні ліки мають несподівані антивікові переваги. Наприклад, рапаміцин і метформін — препарати, спочатку схвалені для зовсім інших цілей, показали свій потенціал у подовженні здорового життя у різних видів, включно з людиною. Ці препарати борються з такими ключовими аспектами старіння, як запалення і пошкодження клітин, що дає змогу припустити, що ми перебуваємо на порозі розроблення ефективних антивікових засобів, припускає Ревілл.

Якими б захопливими не були ці розробки, перетворення цих наукових знань на практичні методи лікування старіння в людей — повільний процес, що вимагає ретельних і тривалих випробувань. Однак прогрес у розумінні того, як відбувається старіння на клітинному рівні, особливо роль клітин, що старіють, є значним кроком уперед. Завдяки тривалим дослідженням препаратів, які можуть впливати на ці клітини і покращувати здоров'я в більш зрілому віці, майбутнє старіння виглядає обнадійливо. А поки що найкращі рекомендації для здорового життя залишаються незмінними: збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, вакцинація та усунення таких звичок, як куріння й алкоголь.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.