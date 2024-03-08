Обманює організм, імітуючи голод: проста дієта виявилася ключем до омолодження

Нещодавно дослідники виявили унікальну властивість дієти, здатної обхитрити наш організм і запустити в ньому процеси, що буквально омолоджують нас на клітинному рівні.

Вчені виявили, що дієта, що імітує голодування, але не вимагає повної відмови від їжі, може принести вражаючу користь нашому здоров'ю. Ця дієта, відома як імітація посту (ІПД), передбачає вживання протягом п'яти днів певних продуктів рослинного походження, таких як супи, енергетичні батончики і добавки, які забезпечують організм необхідними поживними речовинами за низького вмісту калорій, білків і вуглеводів. Вона покликана обдурити організм, змусивши його думати, що він постить, з метою отримати переваги традиційного голодування тільки на воді без будь-яких компромісів, пише ScienceAlert.

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У дослідженні, проведеному спільно фахівцями з Університету Південної Каліфорнії, Єльської школи медицини та італійського Інституту молекулярної онкології AIRC, взяли участь 144 добровольці. Вчені виявили, що у тих, хто дотримувався ІПД, спостерігалися значні поліпшення здоров'я, включно зі зниженням інсулінорезистентності, зменшенням кількості жиру в печінці та ознаками омолодження імунної системи. По суті, ця дієта зменшила їхній біологічний вік, змусивши клітини організму функціонувати так, ніби вони молодші, ніж є насправді.

Спостережувані переваги для здоров'я були пов'язані не тільки з втратою ваги, і це дало змогу дослідникам припустити, що ІСД може мати ширший вплив на наше здоров'я, ніж звичайне скидання кілограмів. Геронтолог Вальтер Лонго, автор дослідження, виділив унікальність такого підходу. За його словами, не щодня можна натрапити на дієту, яка справді змушує наш біологічний годинник цокати повільніше, не вимагаючи при цьому повного перегляду способу життя або тривалого його дотримання.

З огляду на потенціал ІПД у боротьбі не тільки зі старінням, а й з такими захворюваннями, як діабет і навіть деменція, у попередніх дослідженнях на мишах, не дивно, що дослідники з нетерпінням чекають її широкого впровадження в повсякденні практики. Вони закликають медичних працівників рекомендувати цю дієту пацієнтам, які бажають знизити фактори ризику розвитку захворювань або просто поліпшити загальний стан здоров'я. Проте, перш ніж приступати до будь-яких значних змін у раціоні, слід проконсультуватися з лікарем, кажуть автори. Вони сподіваються, щоб все більше людей зможуть "повернути час назад" у процесі старіння без необхідності екстремального голодування або радикальної зміни способу життя.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, який місяць найкраще підійде для ефективного старту дієти. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.