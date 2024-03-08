Сонячне затемнення на Землі отримає спостерігача з космосу: який гість летить до планети

Дослідники кажуть, що під час майбутнього повного сонячного затемнення можна буде побачити в небі ще один об'єкт.

У Північній Америці 8 квітня буде видно сонячне затемнення. Воно пройде від західного узбережжя Мексики по діагоналі до східного узбережжя Канади. Найщасливіші ж спостерігачі зможуть побачити не тільки затемнення. Коли небо повністю потемніє, люди зможуть побачити комету, пише IFLScience.

Ця комета називається 12P/Pons-Brooks і вперше була відкрита в липні 1812 року Жаном-Луї Понсом. Пізніше комету знову відкрив 1883 року Вільям Роберт Брукс, перш ніж зрозумів, що це та сама комета, яку було відкрито 1812 року. Вона робить повний оберт навколо Сонця кожен 71 рік, і цього року знову наблизиться до нашої зірки.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Найближче до Сонця комета пройде 21 квітня, цього дня вона стане дуже яскравою і її буде чітко видно в небі після заходу сонця. За словами астрономів, комету також має бути добре видно під час затемнення.

Майбутнє затемнення триватиме близько 4 хвилин, тому у жителів Північної Америки має вистачити часу, щоб помилуватися захопливою подією.

При цьому на заході спостерігачі зможуть побачити Венеру, на сході Меркурій і Юпітер, а між двома цими планетами можна буде побачити комету 12P/Pons-Brooks.

Наразі комета перебуває на самій межі видимості неозброєним оком. Але через кілька тижнів, у міру наближення комети до Сонця, вона ставатиме дедалі яскравішою і яскравішою.

Комета 12P/Pons-Brooks має також досить неординарну зовнішність. У неї є свій крижаний вулкан і "ріжки", які сформовані з її коми.

Розмір самої ж комети вдвічі перевищує гору Еверест. Діючий вулкан на її поверхні містить суміш льоду, пилу та газу. Тому комета оточена газом, який просочується з її надр.

Нагадаємо, на величезній кометі, що летить до Землі, знову стався вибух і з'явилися "роги". На кометі 12P/Понса-Брукса стався вже другий потужний вибух.