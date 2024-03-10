Зникли без сліду: 9 стародавніх цивілізацій, які були стерті з лиця Землі

Ніщо так не захоплює у вивченні історії, як зліт і падіння різних цивілізацій. Відомо багато випадків, коли ціла цивілізація просто безслідно зникала, залишивши після себе надто мало слідів, щоб визначити, що сталося.

Які негаразди пережили ці цивілізації та чому вони повністю зникли? Учені назвали дев'ять цивілізацій, які, здається, зникли без жодної на те причини.

1. Майя

Імперія майя розташовувалася на території сучасної Мексики Фото: LiveScience

Імперія мая колись розташовувалася на території сучасної Мексики, Гватемали та Белізу. У той час майя були однією з найрозвиненіших цивілізацій на Землі, відомою своїми математичними, архітектурними й інженерними здібностями. Ця загублена цивілізація будувала великі міста, пам'ятники й дороги, а також створювали технології, які допомагали розвитку спільнот, що росли. Завдяки масивним пірамідам і терасним фермам цивілізація майя досягла разючих результатів.

На жаль, усьому хорошому рано чи пізно приходить кінець. Близько 900 року нашої ери цивілізація майя пережила різкий занепад. Усього за кілька десятиліть населення було знищено, здавалося б, загадковими силами. Історики припускають, що це сталося через значну зміну клімату й стихійні лиха в регіоні, а також тривалі війни та голод у містах.

2. Острів Пасхи (Рапа-Нуї)

Цивілізація острова Пасхи зводила моаї Фото: Rapa Nui

Рапа-Нуї, більш відомий під альтернативною назвою острів Пасхи, колись був домом нині втраченої цивілізації. Ця загублена цивілізація не вирізнялася особливою чисельністю населення, але була працьовитою. Ця цивілізація створила моаї, монолітні людські фігури, вирізані народом Рапа-Нуї десь між 1250 і 1500 роками нашої ери.

Через деякий час після їх створення вся цивілізація занепала та зникла. Навіть європейські дослідники всього кілька сотень років по тому виявили, що на острові залишилося мало поселень, мабуть, унаслідок надмірного споживання природних ресурсів, таких, як пальмові гаї. Вважається також, що швидкій загибелі жителів острова Пасхи сприяло якесь захворювання, яке знищило населення протягом кількох років.

3. Хараппська цивілізація долини Інду

Хараппці були однією з найбільших цивілізацій у стародавній історії Фото: Avantiputra7 / CC BY SA 3.0

Хараппці, також відомі як Інд, колись були однією з найбільших цивілізацій у стародавній історії. Вважається, що ця цивілізація вперше виникла понад 8000 років тому, хоча більша частина її розвитку відбулася близько 2500 р. до н.е. Ця величезна цивілізація поширилася на території сучасної Індії, Пакистану й Афганістану, що надало їм безліч ресурсів для процвітання. Вважається, що на піку свого розвитку хараппці колись мали населення понад п'ять мільйонів осіб. Але як же хараппці стали однією з перших втрачених цивілізацій?

Факти показують, що цивілізація долини Інду розробила високорозвинені для свого часу сільськогосподарські та каналізаційні системи. Вони також мали письмову мову та на момент свого розквіту становили 10% населення світу. Інд процвітав приблизно до 1800 р. до н.е., коли більша частина населення почала емігрувати з міст.

Хоча колись вважалося, що Інд був витіснений арійським вторгненням, подальші дослідження показали, що це не так. Натомість нещодавні дослідження вказують на зсув у циклі дощів, який сильно вплинув на врожай. Деякі дослідники припускають, що багато берегів річок висохли до того, як сталася раптова повінь, що знищила більшу частину населення. Інші природні явища, такі як землетруси або епідемії, також могли сприяти раптовій загибелі хараппців.

4. Геракліон, Єгипет

Статуя з вапняку V століття, знайдена в темних підводних руїнах Тоніса-Геракліона Фото: Jean-Pierre Dalberea / CC BY 2.0

Цивілізація Геракліона або Тоніса колись вважалася міфом, але на початку 2000-х років з'ясувалося, що це правда. Це єгипетське місто було загублене під хвилями кілька століть тому, і дайвери в цьому регіоні знайшли різні артефакти, заховані в мулі біля узбережжя Єгипту, розкриваючи цілу загублену цивілізацію, поховану під пісками часу. Знахідки включали черепки кераміки, прикраси, монети, лампи та руїни храмів.

Експерти вважають, що Тоніс (також званий Тоніс-Геракліон) був заснований близько 2700 років тому на території сучасної затоки Абу-Кір. Судячи з артефактів, знайдених у цьому регіоні, вважається, що він був великим торговельним портом, пов'язаним із сусідніми регіонами. Геракліон міг контролювати більшу частину морських перевезень, що надходили до Єгипту з Європи для торгівлі.

Вважається, що Тоніс зрештою був занедбаний, а інші міста стали основними торговими центрами після того, як на Тоніс звалилася низка стихійних лих: цунамі, землетруси, підвищення рівня моря та повені. Будівлі зрештою звалилися у воду через значні структурні пошкодження. Згодом це колись велике місто стало жертвою моря, на дні якого й залишається донині.

5. Чатал-Гьоюк

Наскельний малюнок Чатал-Гьоюка Фото: Omar Hoftun / CC BY SA 3.0

Чатал-Гьоюк часто вважають одним із перших міських поселень у світі. Ця загублена цивілізація, розташована на території сучасної Туреччини приблизно 8000 років тому, була відома своєю унікальною архітектурою і технікою. Інтерпретація архітектурних залишків цієї цивілізації припускає, що жителі ходили по дахах замість того, щоб використовувати традиційні дороги, оскільки всі будівлі були пов'язані між собою. Вони також ховали своїх близьких під підлогою будинків, оскільки відкрите місце для поховання не використовувалося.

Невідомо, що саме сталося з людьми Чатал-Гьоюка. Дехто припускає, що їх знищила хвороба, оскільки вони не поширилися так широко, як навколишні цивілізації. Сьогодні їхні численні артефакти все ще шукають археологи, щоб краще зрозуміти життя цих дивовижних людей.

6. Кхмерська імперія

Великі руїни Ангкора роблять зникнення цивілізації ще загадковішим Фото: Kheng Vungvuthy / CC BY SA 4.0

Кхмерська імперія подарувала світу найбільший храмовий комплекс на Землі. Ангкор-Тхом, її столиця, за деякими оцінками, мала площу 9 кв кілометрів і розташовувалася в центрі сучасної Камбоджі. Імперія раптово занепала десь після 1200 року нашої ери. Існує безліч теорій про причини цього занепаду, таких як екологічна катастрофа, хвороби та раптова війна. Експерти не зовсім упевнені в тому, що сталося з цією величезною імперією, але зараз Кхмерська імперія — це, мабуть, найвідоміша загублена цивілізація.

За оцінками, на піку розвитку в Ангкор Тхомі колись проживало близько мільйона людей, хоча дослідження все ще тривають. Цілком можливо, що популяція була ще більшою, що свідчило б про ще катастрофічнішу подію. Сьогодні частина храмових споруд Ангкора святилище Ангкор Ват є однією з найвідоміших руїн сучасного світу. Археологи сподіваються знайти в цих руїнах артефакти й інші свідоцтва, які зможуть намалювати чіткішу картину життя за часів розквіту Кхмерської імперії.

7. Кахокія

Разючі масштаби цивілізації Кахокії Фото: Heironymous Rowe / CC BY SA 4.0

Близько 1200 років тому Кахокія була заснована як поселення в річковій долині недалеко від сучасного Сент-Луїса, що в штаті Міссурі Сполучених Штатів. Хоча вона й не така велика, як інші загублені цивілізації в цьому списку, її населення, за оцінками, становить близько 20 000 осіб, що робить її найбільшим відомим стародавнім пам'ятником на північ від Мексики. Це місто було відоме своїми будівлями, площами та масивними курганами по всьому регіону. В Кахокії було близько 120 земляних курганів, один із яких мав висоту понад 30 метрів, і для його створення знадобилося 14 мільйонів кошиків землі!

Через своє розташування поруч із кількома річками Кахокія використовувалася як торговий центр на Середньому Заході Америки. На думку експертів, населення було в буквальному сенсі змите сильною повінню десь близько 1200 року нашої ери. Цей регіон уже був повністю пустельним протягом століть до того, як сюди прибув Колумб.

Деякі дослідники задаються питанням, чи була повінь єдиною причиною загибелі цивілізації Кахокія. Деякі припускають, що вони надмірно експлуатували свої ресурси або, можливо, зіткнулися з раптовим захворюванням. Інші вважають, що Малий льодовиковий період повністю знищив їх через деякий час після того, як населення вже постраждало від повені.

8. Мінойці

Мінойська фреска з Кносського палацу на Криті Фото: cavorite / CC BY SA 2.0

Мінойська цивілізація виникла майже 5000 років тому на Криті. Ця цивілізація була відома як високоосвічена й успішна, більшу частину її населення становили митці, моряки, торговці та воїни. Зокрема, великою пошаною користувалися моряки Середземного моря, а морські події були важливим аспектом їхньої культури. Мінойці були також відомі як перша цивілізація в Європі, яка використовувала письмову мову, звану лінійним письмом А. Хоча вони були розумні та працьовиті, вони все ж не змогли уникнути трагічного кінця.

Мінойська цивілізація була не стільки втрачена, скільки знищена десь близько 1500 р. до н. е., спочатку через виверження вулкана Санторіні в Тере. Області, які не були пошкоджені самим виверженням, зіткнулися з руйнуванням приливної хвилі, що виникла в результаті виверження вулкана. Ця приливна хвиля знищила всі посіви, кораблі, будівлі й інші ресурси, висаджені вздовж узбережжя. Не маючи їжі та зруйновану інфраструктуру, мінойці або вимерли, або були змушені переселитися в інше місце з тими небагатьма співгромадянами, які в них залишилися.

9. Цивілізація ольмеків

Одна з масивних багатотонних голів, залишених цивілізацією ольмеків Фото: Коммод

Цивілізація ольмеків розташовувалася вздовж Мексиканської затоки близько 1100 р. до н.е. Їх назвали ольмеками, тому що вони жили в Ольмані, "землі каучуку". Ольмеки були насамперед відомі своєю архітектурою, що включала будівлі та кам'яні статуї. Також було виявлено, що вони успішно побудували акведуки у своїх містах, що було разючим досягненням для того часу.

На жаль, цивілізація ольмеків занепала близько 400 р. до н.е. Обидва великі міста були практично занедбані, залишивши після себе безліч будівель, статуй та інших артефактів. Хоча свідчень про ольмеків залишилося не так багато, експерти вважають, що стихійне лихо, таке як посуха або виверження вулкана, могло призвести до різкого знищення їхнього врожаю. Ольмеки, можливо, також надмірно експлуатували свої природні ресурси, що призвело б до будь-яких втрат продовольства, яких вони зазнали. Інші кажуть, що між ольмеками й іншими місцевими громадами могла виникнути напруженість, яка могла призвести до кровопролиття. Хоча неясно, що сталося, залишилися лише моторошні руїни іншої втраченої цивілізації.