Подарунок Землі. Величезний резервуар рідкісного газу знайдено в надрах планети: наскільки його вистачить

Дослідники заявили про виявлення гігантського підземного резервуара гелію — наразі складно точно назвати його обсяг, розрахунки все ще тривають.

Гелій — безбарвний газ без запаху і смаку, що видобувається з надр планети разом з іншими природними газами. Він є другим за поширеністю газом у Всесвіті, проте на нашій планеті його надзвичайно мало, і він утворюється лише внаслідок ядерного синтезу та радіоактивного розпаду урану і торію, пише Live Science.

Водночас гелій має великий попит, і не тільки для надування повітряних куль. Його також використовують як найважливіший охолоджувальний компонент у ракетах, ядерних реакторах, надпровідниках і медичному діагностичному обладнанні, наприклад, апаратах магнітно-резонансної томографії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер дослідники заявили про те, що виявили великий газовий резервуар із надзвичайно високими концентраціями гелію, припускають, що він може значно збільшити виснажені світові запаси в Залізному хребті Міннесоти. Також передбачається, що це родовище може стати найбільшим запасом гелію в Північній Америці.

У компанії з розвідки ресурсів Pulsar Helium Inc. має бурову установку, розташовану недалеко від Беббіта в районі видобутку залізної руди, також відомому як Айрон-Рейндж, що простягається на 280 км через північну Міннесоту. У заяві зазначено, що бурова установка вперше вийшла на поверхню на початку лютого 2024 року, а відкриття джерела відбулося трохи більше ніж за три тижні потому, коли бур сягнув 670 метрів — це сталося вранці 28 лютого.

За словами президента і генерального директора компанії Томаса Абрахама-Джеймса, це відкриття є "видатним результатом" і важливим днем для дослідження гелію. Водночас відкритим залишається питання, чи зможе об'єкт підтримувати повнофункціональну екстракційну установку і постачати великі кількості гелію.

Дослідники зазначають, що ці фактори залежать від розміру резервуара, оцінка якого все ще триває. Однак учені вважають, що це відкриття може стати однією з найзначніших у світі завдяки дуже високим концентраціям гелію.

За даними Американського хімічного товариства, щоб його можна було розглядати для комерційного видобутку, концентрація гелію в природному газі має бути вищою за 0,3%. Водночас у новому родовищі на глибині від 530 до 670 метрів концентрація гелію становить 12,4%.

Зазначимо, що попит на гелій росте і швидко виснажує земні запаси, що змушує компанії прочісувати всю планету в пошуках невикористаних родовищ. На буровому майданчику в Міннесоті заплановані подальші дослідження, щоб визначити, чи можна витягти гелій, що зберігається під землею. Очікується, що кінцеве рішення буде ухвалено вже наприкінці цього року.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше джерело "рідкого золота" оцінюється в 540 млрд доларів.