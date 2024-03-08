Змушує нас дихати: знайдено рефлекс, який не дає нам задихнутися

Втративши доступ до кисню, наш організм переходить у незвичний стан, заручившись підтримкою мозку, щоб буквально змусити наше тіло дихати, всупереч зовнішнім факторам.

Учені з Гарвардської медичної школи зробили нове відкриття, що розповідає про те, як наш організм справляється з утрудненим диханням. Вони виявили новий рефлекс, який спрацьовує, коли ми не можемо нормально дихати, наприклад під час нападу алергії або важкого фізичного навантаження, і спонукає нас робити глибокі вдихи. У роботі, проведеній на мишах, дослідники виділили особливий вид клітин у легенях, які помічають, коли дихальні шляхи закриваються. Вони посилають сигнал у мозок через блукаючий нерв — найважливішу інформаційну магістраль нашого тіла, яка, своєю чергою, викликає рефлекс задихання, що допомагає впустити більше повітря, пише ScienceDaily.

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Це відкриття є досить цікавим, оскільки воно розкриває частину процесу дихання, яка раніше була невідома науці. Команда дослідників виявила особливі клітини легень, відомі як нейроепітеліальні тіла (НЕТ), які відіграють вирішальну роль у рефлексі задихання, що відбувається. Ці клітини використовують білок, який також присутній у нашій шкірі і допомагає нам відчувати дотики, щоб визначити, коли дихальні шляхи закриваються, та ініціювати потрібну реакцію. Це знання відкриває науці нові можливості для розуміння того, як наш організм контролює дихання, і може призвести до розробки нового лікування захворювань, що впливають на наші легені та дихальні шляхи.

Дослідження вчених також пролило світло на "сирітські нейрони" в легенях — нейрони, функції яких не до кінця відомі досі. Зосередившись на них, вчені розкрили більше інформації про те, як тіло і мозок працюють у дуеті, щоб керувати нашим диханням. Це, своєю чергою, розширює доступні науці знання про дихальну систему — сферу, в якій ще багато чого належить вивчити, особливо про те, як деякі захворювання легень можуть бути пов'язані з цими нещодавно відкритими процесами і як з ними можна боротися.

У майбутньому команда дослідників має намір вивчити ще більше моментів, пов'язаних із цими легеневими клітинами і білками, що беруть участь у процесах наших дихальних шляхів. Їм цікаво, як звуження, а не розтягнення активує рефлекс і яку роль у диханні можуть відігравати інші невідомі нейрони легенів. Це дослідження — тільки початок для його авторів, але воно вже заклало основу для майбутніх наукових робіт, які зможуть дати глибше уявлення про нашу дихальну систему і потенційно відкрити нові методи лікування легеневих захворювань.

Раніше Фокус писав про зв'язок між виникненням раку легенів і автомобільними вихлопами. У забрудненому вихлопними газами повітрі містяться частинки PM2.5, які "пробуджують сплячу" мутацію в клітинах легенів. Це пояснює кількість смертей від раку легенів у людей, які не палять, число яких у світі сягає до 300 000 випадків на рік.

Також Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

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