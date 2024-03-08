Чоловік магнітом витяг 1200-річний меч з річки: окрім слави, отримав юридичні проблеми (фото)

Меч, що датується приблизно 850 роком нашої ери, проливає світло на бурхливий період протистояння між англосаксами та вікінгами у Великій Британії.

Тревор Пенні натрапив на шматочок історії, досліджуючи річку Червелл в Оксфордширі. Спочатку він очікував знайти звичайне металеве сміття, але здивувався, коли його магніт "зловив" не звичайний металолом, а реліквію минулого — меч вікінгів, що датується приблизно 850 роком нашої ери, пише Ancient Origins.

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У листопаді минулого року Пенні витяг цю історичну перлину з річкових глибин. Вкритий корозією та відкладеннями, справжній вигляд меча вдалося повернути завдяки спільним зусиллям самого дослідника та місцевих археологів.

Фото: Trevor Penny

"Це справді було дивовижно — це найстаріша річ, знайдена в цьому графстві за допомогою магніту", — розповів Пенні.

Ця знахідка повертає нас до бурхливого періоду в історії Англії, коли країна стала полем битви за контроль між англосаксонськими колонізаторами і данськими вікінгами, що напали на її територію.

Фото: Trevor Penny

Ця епоха насичена значними заворушеннями та вирішальними битвами, включаючи набіг вікінгів під Плімутом та їхню подальшу поразку від англосаксонських військ під проводом короля Вессексу Етельвульфа та його сина Етельстана.

На шляху від знахідки до музею Пенні зіткнувся з юридичними проблемами, пов'язаними із законністю вилову за допомогою магнітів у цій місцевості та правом власності на знахідку. Суперечка із землевласником та річковим фондом, який не дозволяє ловити рибу на магніти, ускладнила ситуацію. Однак рішення вдалося знайти, оскільки Пенні погодився передати меч до музею.

Цей інцидент виділяє крихкий баланс між аматорською діяльністю, такою як використання магнітів для пошуку предметів, і збереженням історичних артефактів.

Встановлення автентичності меча вікінгів як справжнього артефакту тієї епохи додає захопливу главу до історичного літопису Оксфордширу. Поки меч чекає на подальше вивчення і можливе місце в музейній експозиції, він слугує гострим нагадуванням про історичне багатство під нашими ногами і в глибинах наших водних шляхів.

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