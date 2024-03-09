Хвороба, що полює на опівнічників: нестачу сну пов'язали з ризиком розвитку діабету

Нове дослідження вчених з'ясувало, що нестача сну є серйозним фактором ризику розвитку діабету, і ніяка кількість дієт і правильного харчування не врятують нас від нього.

Вчені виявили міцний зв'язок між недостатньою кількістю сну і більш високими шансами розвитку діабету 2-го типу. У людей, яким вдається поспати всього три-п'ять годин за ніч, шанси зіткнутися з цим захворюванням, яке порушує роботу організму з цукром, серйозно зростають. Незважаючи на те, що ми часто чуємо, перекушування овочами і фруктами та дотримання здорової дієти не можуть допомогти в цій ситуації, пише The Week.

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У новому дослідженні, проведеному під керівництвом Крістіана Бенедикта, вчені детально розглянули, як недосипання протягом тривалого часу може підвищити ризик розвитку діабету. Діабет 2-го типу — це серйозна проблема для 462 мільйонів людей в усьому світі, що призводить до таких проблем, як пошкодження нервів і кровоносних судин через накопичення цукру в крові. Команда дослідників звернулася до даних Біобанку Великої Британії, де протягом десяти років спостерігали за майже півмільйоном людей. У результаті аналізу отриманих даних вони з'ясували, що недостатній сон незмінно пов'язаний з підвищеною ймовірністю розвитку діабету, навіть якщо ви їсте зелень і відмовляєтеся від шкідливої їжі.

Їхнє дослідження стверджує, що одна тільки правильна дієта не врятує нас від ризику розвитку діабету, пов'язаного з недостатньою кількістю сну. Люди, які дотримувалися правильного харчування, але спали менше ніж шість годин, все одно піддавалися вищому ризику захворювання. Це суперечить усталеним поняттям про те, що якщо ми добре харчуємося, то можемо без особливих проблем економити на сні.

Втім, це дослідження не покликане нікого налякати. Навпаки, як каже Бенедикт, це лише здоровий стимул для того, щоб нагадати нам, що достатній сон вкрай важливий для збереження здоров'я і компроміси можуть нам зашкодити. Жонглюючи життєво важливими вимогами нашого організму, не забувайте приділяти сну належну увагу і не завдавайте собі довгострокової шкоди заради короткострокової вигоди.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.