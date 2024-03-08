Неандертальці полювали на гієн не задля м'яса: вчені зробили неочікуване відкриття

Завдяки новому дослідженню вчені знайшли докази того, що неандертальці використовували шкури хижих тварин як одяг. Це вперше дослідники знайшли переконливі докази такого застосування.

Нещодавні знахідки в Піренейських горах спростовують думку про те, що неандертальці носили шкури лише травоїдних тварин, таких як олені чи бики. Виявлені дослідниками докази свідчать про те, що неандертальці також використовували шкури гієн, пише IFLScience.

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Це відкриття відбулося у Навальмайло, мисливському таборі неандертальців, знайденому у 2002 році. В шарі ґрунту віком від 66 000 до 83 000 років дослідники виявили рештки рослиноїдних тварин, яких неандертальці, що колись блукали цією місцевістю, зарізали та зняли з них шкури.

Серед цих знахідок була кістка лапи гієни, що мала пошкодження, які заінтригували вчених. Хоча ці відмітини могли лишити неандертальські знаряддя, дослідники не відкидали й інші можливості, такі як укуси чи пошкодження від різних тварин. Щоб розгадати таємницю, вчені застосували алгоритм штучного інтелекту (ШІ), здатний відрізняти зміни кісток, зроблені людиною, від тих, що виникли внаслідок природних причин.

Виявилося, що відмітини на кістці гієни дійсно були результатом роботи кам'яних інструментів неандертальців, що свідчить про те, що з тварини зняли шкуру. На кістці не знайшли жодних ознак того, що її розколювали для отримання кісткового мозку. А це вказує на те, що гієну, ймовірно, використовували лише заради її хутра, а не як джерело їжі.

Дослідники припускають, що неандертальці використовували хутро гієни для боротьби з холодом в мисливському таборі, розташованому на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Вони вважають, що використання вогню в поєднанні зі шкурами гієн як одягу або покривал відіграло вирішальну роль у виживанні в цій місцевості.

Це відкриття суперечить попереднім уявленням про неандертальців, оскільки в археологічних джерелах мало доказів того, що вони використовували хижих тварин як їжу або одяг. Хоча минулорічне дослідження показало, що неандертальці полювали на печерних левів у Німеччині, а рештки гієн знайдені на інших неандертальських стоянках, Навальмайло вперше вказує на те, що древні люди використовували гієн заради їхніх шкур.

Цікаво, що на інших неандертальських стоянках виявлені ознаки забою гієн на м'ясо, а у Франції оброблені кістки гієни викликали припущення, що це — символічний предмет, який, можливо, був системою числових позначень.

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