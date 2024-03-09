Смертельно небезпечний пластик виявлено в одязі та пляшках: його пов'язали з хворобами серця

Проаналізувавши велику кількість людей, вчені з'ясували, що нас може повільно вбивати те, що ми носимо, і те, з чого ми щодня п'ємо. Вони закликали екстрено відмовитися від подібних товарів.

Вчені зробили вражаюче відкриття, яке може змусити нас переглянути своє ставлення до пластику. Під час недавнього дослідження, присвяченого серцево-судинним захворюванням, з'ясувалося, що крихітні частинки пластику, відомі як мікропластик, можуть відігравати серйознішу роль у підриві нашого здоров'я, ніж вважали раніше. Під час операцій з приводу закупорки артерій, дослідники виявили його більш ніж у половини пацієнтів. Ба більше, у пацієнтів із мікропластиком в артеріях був значно вищий ризик серцевих нападів, інсультів і смерті, пише The Age.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Мікропластик розміром менше ніж 5 міліметрів і ще крихітніший нанопластик потрапляють у наш організм із таких предметів повсякденного користування, як пластикові пляшки, синтетичний одяг і автомобільні шини. Вони потрапляють не тільки в серце і кров людини, а й у мозок, легені та навіть плаценту. Це викликає занепокоєння вчених, оскільки в дослідженнях на тваринах ці частинки були пов'язані із запаленням і пошкодженням організму, хоча дослідження їхнього впливу на здоров'я людини поки що перебувають на ранніх стадіях. Але в даному випадку дослідниками було виявлено, що у пацієнтів із цими частинками в артеріях у 4,5 раза вищий ризик виникнення серйозних проблем із серцем.

Це відкриття спонукало експертів у галузі громадської охорони здоров'я закликати до дій, зокрема, до скорочення використання одноразового пластику. Простота і дешевизна пластику можуть не коштувати потенційного ризику для здоров'я, який він несе. Однак важливо зазначити, що це дослідження поки що встановлює лише кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Не виключено, що підвищеному ризику серцево-судинних захворювань сприяють й інші чинники, наприклад забруднення повітря, в якому також міститься мікропластик, кажуть автори.

З огляду на широке поширення мікропластику в навколишньому середовищі та організмі, вчені вважають, що необхідно терміново провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти весь ступінь його небезпеки для нас. Їхнє дослідження доповнює зростаюче число доказів того, що мікропластик — це не тільки екологічна проблема, а й потенційна загроза життю мільярдів людей. Поки наука продовжує вивчати вплив цих частинок, автори наукової роботи заявляють, що настав час замислитися над реальною ціною нашої пластикової залежності та пошукати стійкі альтернативи для захисту нашої планети і нашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що навіть водопровідна вода безпечніша за бутильовану. Суперечки про безпеку води в тій чи іншій формі не є рідкістю в наш час. Однак нещодавно вчені виявили небезпеку в найпоширенішому її варіанті.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували, де в нашому організмі збирається все це пластикове сміття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.