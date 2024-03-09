Смертельно небезпечний вираз любові: чому нам варто уникати облизування собаками

Наші вірні супутники намагаються висловити свою любов до нас якомога більш явним способом, що зазвичай полягає в облизуванні нашого обличчя або рук. Але така дія несе в собі приховану смертельну небезпеку.

Коли йдеться про кохання між собакою та її господарем, мало що так символізує прив'язаність, як те, що вона лиже його обличчя. Цей жест, хоч і викликає у багатьох розчулення, тягне за собою цілу низку гігієнічних питань, які не варто ігнорувати. Зрештою, собаки не особливо розбірливі в тому, що вони лижуть протягом дня — від своїх іграшок до, так би мовити, менш привабливих місць. Незважаючи на це, цей жест між людьми та їхніми пухнастими компаньйонами часто ігнорується на догоду факту прихильності, пише ScienceAlert.

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У світі собак вилизування — це не просто ознака любові до кого-небудь, а складна поведінка, пов'язана з їхніми інстинктами та емоціями. Вона може вказувати на стрес або страх, якщо супроводжується іншими ознаками, такими як напружене тіло або притиснуті назад вуха. Крім того, собаки добре відчувають людські емоції і часто облизуються, коли стикаються з сердитим виразом обличчя, демонструючи свою емпатичну натуру. Така поведінка є основою взаємодії собак з навколишнім світом, включно з їхніми власниками.

Хоча більшість господарів собак стикалися з такою поведінкою і не помічали жодних негативних наслідків, важливо розуміти, що в пащі собаки можуть перебувати не найприємніші мікроорганізми. Деяким людям, наприклад, з ослабленою імунною системою або відкритими ранами, рекомендується утриматися від подібних контактів. Хоча серйозні інфекції, спричинені собачою слиною, трапляються рідко, вони можуть призвести до таких захворювань, як менінгіт. Наприклад, бактерія Capnocytophaga canimorsus, присутня в слині до 75 % здорових собак і кішок, може призвести до важкого, загрозливого для життя сепсису. Поширення стійких до антибіотиків бактерій від собак до людей також викликає побоювання, хоча дослідження показують, що ризик подібного відносно невеликий. Попри це, наукою було зафіксовано випадки подібних заражень.

Незважаючи на потенційні ризики для здоров'я, спілкування з собаками приносить нам безліч переваг — від зниження тривожності та поліпшення психічного здоров'я до стимулювання фізичної активності. Хоча терапія за допомогою тварин часто включає в себе тісний контакт з ними, вона зовсім не вимагає наявності облизування, оскільки насправді глибокий зв'язок між людьми і собаками не залежить від однієї цієї поведінки. Заради своїх здоров'я і гігієни, можливо, нам варто звести собачі поцілунки до мінімуму, зосередившись на безлічі інших способів, якими наші друзі збагачують наше життя.

Раніше Фокус писав про причини, через які собаки їдять траву. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

Також Фокус писав про те, що собаки краще слухаються жінок, ніж чоловіків. Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.