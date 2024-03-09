Пентагон опублікував відео з НЛО: їх вивчає нове управління з вирішення аномалій

Нещодавно було створено офіційний сайт, що містить усі матеріали зафіксованих військовими НЛО, які перебувають у розпорядженні Пентагону, а їхнім дослідженням уже займається нещодавно створене агентство.

Пентагон довгий час тримав під суворим контролем інформацію про непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Але тепер секретне відомство трохи відкриває завісу. На своєму новому сайті, присвяченому НЛО, вони опублікували добірку відеороликів, що демонструють дивні об'єкти в небі, які не піддаються простому поясненню, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У роликах, що викликають подив багатьох людей, показано всілякі незвичайні повітряні явища, зафіксовані військовими протягом багатьох років. Тут можна побачити і сферичний об'єкт, що ширяє біля будівель, і дивний літальний апарат у формі молочної пляшки, і відомий багатьом НЛО "Тік-Так", помічений військово-морськими льотчиками в 2004 році. Деякі відеоролики демонструють лише швидкоплинні кадри, що зафіксували НЛО, тоді як інші відеоматеріали відстежують об'єкти протягом тривалого часу. Нове управління Пентагону з НЛО, AARO, стверджує, що деякі з них мають правдоподібні пояснення, наприклад артефакти датчиків, але багато з них так і залишаються нерозпізнаними та становлять інтерес для досліджень учених.

Одне з відео зустрічі військових з НЛО, офіційно опубліковане Пентагоном

На додаток до безлічі відеороликів AARO опублікувало дані про те, де у світі найчастіше спостерігаються НЛО, ґрунтуючись на звітах з 1996 по 2023 рік. Гарячі точки виникають по всій території США, особливо на Західному узбережжі, а також в інших регіонах, наприклад на Близькому Сході. Цікаво, що найчастіше повідомляється про сферичну форму НЛО, а не про класичний образ літаючої тарілки, подарований нам голівудом.

Хоча конкретних і підтверджених доказів позаземних візитів, як і раніше, не існує, зросла прозорість Пентагону свідчить про те, що він серйозно ставиться до зустрічей з НЛО як до потенційної загрози безпеці польотів і навіть національній безпеці. Ці релізи не підтверджують і не спростовують інопланетне походження, але дають нам зрозуміти, що загадка НЛО викликає значний інтерес і серед урядів багатьох країн світу.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.