Життя на Марсі могло з'явитися раніше, ніж на Землі: ми всі можемо бути марсіанами

Дослідники кажуть, що на Червоній планеті були найкращі умови для зародження життя в ранній Сонячній системі.

Дослідження показують, що органічні молекули, із яких зародилося життя, перебували на Марсі близько 4,5 млрд років тому. Приблизно в цей самий час компоненти майбутнього життя прибули й на Землю, але саме на Марсі були сприятливіші умови, пише IFLScience.

Земля та Марс є частиною внутрішньої Сонячної системи, яка охоплює чотири скелясті планети й пояс астероїдів. На ранньому етапі формування Сонячної системи планети земної групи пережили сильне бомбардування, коли потік астероїдів упав на внутрішню частину Сонячної системи.

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Ці камені стали частиною кори двох планет, але у випадку із Землею стародавні метеори опустилися вглиб планети. Але на Марсі вони залишилися лежати на поверхні та перебувають там досі.

На основі аналізу 31 марсіанського метеорита автори дослідження спробували відповісти на кілька важливих питань. Наприклад, звідки прибуло це стародавнє каміння, а також чи могло воно містити будь-який органічний матеріал, який міг би сприяти появі життя.

Вимірявши ізотопи хрому, вчені з'ясували, що це були вуглецеві хондрити — метеорити із зовнішньої частини Сонячної системи. Таких метеоритів достатньо на поверхні Марса, а також лід зазвичай становить 10% їхньої маси. Тому вчені припускають, що метеорити принесли на Марс достатньо води, щоб покрити всю його поверхню шаром у 307 метрів.

До того ж вуглецеві хондрити також часто транспортують органічні молекули, серед яких амінокислоти. Саме ці сполуки вкрай необхідні для формування ДНК.

"У цей час Марс зазнав бомбардування астероїдами, заповненими льодом. Це сталося в перші 100 мільйонів років еволюції планети", — каже автор дослідження професор Мартін Біццарро.

Суть ідеї полягає в тому, що в той час умови на Марсі були набагато кращими, ніж на Землі. Після бомбардування астероїдами на Землі сталася найбільша катастрофа.

"Ми знаємо, що в той час Земля зіткнулася з іншою планетою розміром із Марс. Унаслідок зіткнення сформувалася система Земля-Місяць, але це також знищило б потенційне життя на планеті", — підкреслює Біццарро.

Такі результати дають змогу припустити, що життя мало більше шансів на стародавньому Марсі, ніж на Землі.

Нагадаємо, на Марсі виявлено несподівану активність. Учені зробили несподіване відкриття під час дослідження Рівнини Елізій на Червоній планеті.