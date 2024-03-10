Риса характеру, притаманна довгожителям: учені кажуть, що вони проживуть довше 85 років

Наш характер є не просто нашим унікальним відображенням у суспільстві, а й серйозною передумовою до більш здорового й довгого життя. Учені виявили його рису, яка підвищує наші шанси прожити довше.

Оптимізм — не просто риса характеру, а потужний фактор, який може вплинути на те, скільки ми проживемо. Дослідники виявили, що оптимістично налаштовані люди з більшою ймовірністю проживуть довше за 85 років. Це є досить важливим відкриттям, адже його можна розвинути за допомогою простих вправ, тобто це не вроджена риса, яка або є, або її немає. Він також пов'язаний не тільки зі збільшенням тривалості життя, а й із поліпшенням пам'яті, психологічною стійкістю й вищою якістю життя загалом, пише PsyBlog.

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В основі оптимізму лежить віра в те, що людина контролює напрямок свого життя й може внести в нього позитивні зміни всупереч будь-яким зовнішнім чинникам. Такий погляд на речі змушує оптимістично налаштованих людей дотримуватися здоровішої поведінки й ефективніше справлятися з життєвими труднощами. Доктор Ерік Кім, провідний автор дослідження, у якому брала участь 70 021 медсестра, за якими спостерігали протягом шести років, наголошує на важливості підвищення психологічної стійкості людей для їхнього благополуччя. За його словами, тоді як зусилля медиків традиційно спрямовані на зниження чинників ризику захворювань, посилення оптимізму та віри в краще також може зіграти вирішальну роль у зміцненні здоров'я. Дослідження показало, що в найоптимістичніше налаштованих учасників ризик смерті від різних причин, включно з хворобами серця, інфекціями та раком, був значно нижчим, ніж у їхніх менш оптимістично налаштованих колег.

Оптимізму можна навчитися та зміцнити його за допомогою спеціальних вправ, наприклад, візуалізації свого "найкращого можливого себе". Для цього потрібно уявити собі майбутнє, у якому все йде якнайкраще, досягнуто реалістичних цілей, а потім записати ці бачення. Ця практика ґрунтується на перевагах експресивного письма й допомагає людям зосередитися на позитивних результатах, що, зі свого боку, сприяє формуванню оптимістичнішого світогляду.

Дослідження в галузі характерів і рис особистості переконливо доводять їхній сильний вплив на життя. Оптимізм не тільки сприяє довшому та здоровішому життю, а й є тим, що ми можемо активно розвивати за допомогою простих практик. Зміцнюючи оптимізм, ми можемо покращити своє психічне та фізичне здоров'я, демонструючи глибокий вплив нашого способу мислення на наше загальне самопочуття, не кажучи про те, що наш погляд на світ може стати опорою для близьких людей у скрутну хвилину.

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