30 000 км шляху. Названо найдовшу дорогу у світі, але з нею щось не так (фото)

Неймовірно довга магістраль з'єднує Аляску і південний край Аргентини — її й називають найдовшою дорогою у світі.

Панамериканське шосе є офіційним володарем титулу"найдовша дорога у світі", принаймні згідно з Книгою Рекордів Гіннесса. Концепцію цього неймовірно довгого шосе вперше було прокладено США 1923 року, пише IFLScience.

Передбачалося, що проєкт стане "підприємством, спрямованим на об'єднання далеких країн", проте насправді дорога стала вивертом, спрямованим на збільшення продажів автомобілів американського виробництва та іншого експорту в Латинську Америку.

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Конвенція про Панамериканське шосе була підписана 1937 року Аргентиною, Болівією, Канадою, Чилі, Колумбією, Коста-Рикою, Сальвадором, Гватемалою, Гондурасом, Мексикою, Нікарагуа, Панамою, Перу і США. Однак процес будівництва не був швидким.

Дослідники також зазначають, попри офіційний титул, Панамериканське шосе зовсім не є повністю сполученим — на жаль, жодній людині не вдасться проїхати по ньому від одного кінця до іншого. Уся справа в розриві дороги в Дар'єн-Гапі, вузькому відрізку завдовжки лише близько 160 кілометрів, що з'єднує Панаму і Колумбію.

Пам'ятайте про Дар'єнський проміжок: карта маршруту Панамериканського шосе Фото: Shutterstock

Фактично ця ділянка дороги оповита густими джунглями та сезонними дощами, через Дарієнську ущелину взагалі не проходить жодна дорога, навіть ґрунтова дорога. Ще в 1970-х роках було зроблено спроби добудувати цю ділянку дороги, проте захисники довкілля виступили проти — вважали, що будівництво обернеться катастрофою для біорізноманіття регіону та його корінних народів.

У результаті Панамериканське шосе, як і раніше, утримує світовий рекорд Гіннеса як "найдовша автомобільна дорога", але фактично не є такою. Конкурентом могло б стати Азійське шосе 1 завдовжки 20 557 км, що з'єднує Токіо і турецько-болгарський кордон. Дорога проходить через Корею, Китай, Південно-Східну Азію, Бангладеш, Індію, Пакистан та Іран, проте також не є цільною.

Водночас "найдовшою безперервною дорогою" є Австралійське шосе 1, що огинає зовнішній край усього острова протягом близько 14 500 кілометрів. Таким чином у світі є кілька найдовших доріг, але кожна з них має нюанси.

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