Найближче до зірок і найдалі від серця Землі: де на планеті розташована ця точка

Дослідники розповіли про те, де розташована найдальша від центру Землі точка, опинившись на якій, ви будете найближче до зірок.

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Вік нашої планети налічує неймовірні 4,5 мільярда років. За цей час вона пережила безліч моментів і неодноразово змінювала свій зовнішній вигляд. Однак за весь час, що людство провело на Землі нам, на жаль, вдалося відкрити не всі її секрети, пише IFLScience.

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Наприклад, питання про те, де розташована найвища точка на Землі, досі залишається спірним. Загальнодоступним претендентом на звання лідера вважається гора Еверест, чия висота становить 8 849 метрів, що робить її найвищою над рівнем моря. Друге місце з невеликим відривом посідає К2 з висотою 8 611 метрів.

Однак усе не так просто, якщо виміряти відстань від основи до вершини. У такому разі Мауна-Кеа на Гаваях є найвищою на Землі: її висота перевищує 10 210 метрів, при цьому вона визирає над рівнем моря всього на 4 205 метрів.

Ґрунтуючись на цих даних, учені розрахували, яка точка на Землі є найдальшою щодо самого серця нашої планети. Тепер нам відоме це дивовижне місце: щоб опинитися якомога далі від центру Землі, необхідно піднятися на гору Чімборасо в Еквадорі, яка є 37-ю за висотою горою в Андах.

Як це можливо? Річ у тім, що коли наша планета обертається, відцентрова сила змушує її "випинатися" в центрі приблизно на 43 кілометри. Завдяки цій цікавій перевазі вершина гори Чімборасо в Еквадорі фактично є найдальшою точкою від центру Землі та найближчою точкою до зірок. Для порівняння, Чімборасо розташована на більш ніж на 2 072 метри далі від центру Землі, ніж вершина Евересту.

Раніше Фокус писав про те, що названо найвищу гору у світі, і це зовсім не Еверест.