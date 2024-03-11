Виявлено запоруку міцного здоров'я: ним виявилося сонячне світло

Таке звичайне явище, як сонячне світло, навіть у найпохмуріший день виявилося важливим чинником міцного нічного сну, продуктивного дня і поліпшення нашого здоров'я.

Вплив ранкового світла відіграє ключову роль у підтримці нашого внутрішнього годинника, або циркадних ритмів, у синхронізації. Саме цей ритм підказує нам, коли час прокидатися і коли час лягати спати. Порушення цього природного циклу, наприклад, перегляд серіалів до пізньої ночі, може порушити наш сон і з часом навіть підвищити ризик виникнення серйозних проблем зі здоров'ям. З іншого боку, якщо привести наш розпорядок дня у відповідність із цими ритмами, ми станемо здоровішими, щасливішими та розумнішими, пише InsideHook.

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Прагнення до поліпшення якості сну привело вчених до дослідження того, як саме ранкове світло впливає на наш режим. Маріана Фігейро з дослідницького центру "Світло і здоров'я" стверджує, що перебування на яскравому світлі хоча б упродовж години чи двох на початку дня може значно поліпшити якість сну. Про це також ідеться в її дослідженні. Однак більше — не завжди краще. Після двогодинного перебування на світлі його користь для сну починає слабшати. Тож, хоча проводити весь день під сонцем не так уже й погано, це не обов'язково для того, щоб добре виспатися.

Яскраве світло одразу після пробудження дає сигнал нашому мозку, що час починати день. Цей сигнал запускає ланцюгову реакцію в нашому організмі, забезпечуючи бадьорість протягом дня і готовність до сну вночі. Але що вважається "яскравим світлом"? Йдеться не про звичайне освітлення в приміщенні, а про природне сонячне світло, яке набагато інтенсивніше. Навіть у похмурий день природне світло на вулиці перевершує те, що ми отримуємо від ламп у приміщенні.

Впровадження ритуалу ранкового світла в повсякденне життя не обов'язково має бути рутиною. Можна просто пити ранкову каву на вулиці або їздити на роботу велосипедом, а не автобусом, де часто сонячне світло просто не встигає достатньою мірою на нас впливати. Якщо погода або ваш графік не дозволяють, то в сучасному світі існують лампи, що імітують природне сонячне світло. Головне підтримувати інтенсивне освітлення протягом дня, а ввечері приглушувати світло. Такий підхід, поряд із прогулянками на свіжому повітрі в другій половині дня, може стати квитком не тільки до міцнішого сну, а й до енергійнішого та продуктивнішого дня.

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