Китай націлився на Місяць. У космос полетять дві багаторазові гігантські ракети: що відомо

КНР готується до висадки своїх астронавтів на супутнику Землі.

Китай планує відправити в космос дві нові гігантські ракети багаторазового використання у 2025 і 2026 роках у рамках підготовки до майбутніх пілотованих польотів на Місяць. КНР збирається висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця до кінця цього десятиліття, пише Space.

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Основний підрядник китайської космічної програми Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) у межах місячної програми збирається відправити в космос дві нові величезні багаторазові ракети-носії. Майбутні запуски ракет, які мають відбутися 2025 і 2026 року, є ключем до успішної реалізації першої в історії КНР висадки астронавтів на Місяці до 2030 року.

Якщо минулі космічні ракети, які використовував Китай, були одноразовими, то нові ракети-носії призначені для багаторазового використання. Це означає, що вони будуть не тільки більш просунутими в технологічному плані, а й більш вигідними у фінансовому плані. Для кожної нової місії не доведеться створювати нову ракету з нуля.

У CASC не повідомляють про те, як називаються нові ракети, але відомо, що одна з них матиме діаметр 4 метри, а інша — 5 метрів. Американські експерти припускають, що, можливо, це будуть версії майбутньої китайської ракети-носія "Чанчжен-10" довжиною 92 метри. Вона здатна буде доставити на орбіту навколо Місяця приблизно 27 тонн корисного навантаження. За допомогою ракети-носія "Чанчжен-10" до Місяця буде доставлений космічний корабель "Менчжоу" з китайськими астронавтами на борту. Про цей корабель Фокус уже писав.

Китай планує відправити в космос дві нові гігантські ракети багаторазового використання у 2025 і 2026 роках у рамках підготовки до майбутніх пілотованих польотів на Місяць. КНР збирається висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця до кінця цього десятиліття Фото: NASA

Вважається, що випробувальний запуск ракети "Чанчжен-10" може вивести пілотований космічний корабель наступного покоління на навколоземну орбіту вже у 2025 році. Але про запуск у 2026 році немає жодної інформації, а тому експерти навіть не роблять припущень.

У той час як кілька приватних китайських компаній зараз розробляють багаторазові ракети, нові багаторазові ракети державної корпорації можуть значно розширити можливості Китаю щодо здійснення запусків у космос. Таким чином держава зможе конкурувати з приватними підрядниками, вважають американські експерти.

Відомо, що CASC, згідно з повідомленням корпорації, "успішно завершила випробування і досягла технологічного прориву в галузі багаторазових ракет" минулого року.

Як уже писав Фокус, нова багаторазова ракета Starship, створена компанією SpaceX, має вирушити в третій випробувальний політ уже 14 березня. Ця космічна ракета заввишки 122 метри вже вважається найпотужнішою у світі, хоча і провалила перші два випробування. SpaceX збирається використовувати нову ракету для доставлення корисного навантаження на навколоземну орбіту, а також у майбутньому для доставлення вантажів і астронавтів на Місяць. Найамбітніша мета компанії полягає в тому, що за допомогою новітньої ракети доставити перших астронавтів на Марс.