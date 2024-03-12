Невичерпні запаси води на Землі: де планета зберігає гігантські 43,9 млн км³ вологи

Дослідники порахували, яка кількість води міститься в земній корі та де саме, зберігається більша частина цих вод.

Вода вкриває майже три чверті земної поверхні, проте скільки її міститься в земній корі? Дослідження показує, що більша частина всієї води на нашій планеті міститься під землею: у ґрунті, порах гірських порід, відомих як ґрунтові води. Крім того, частина води також захована під льодами — у крижаних шапках і льодовиках планети, пише Live Science.

За словами провідного автора дослідження, гідрогеолога Університету Саскачевану Гранта Фергюсона, вони з командою виявили, що в земній корі насправді ховається 43,9 мільйона кубічних кілометрів води. Для порівняння, весь лід в Антарктиді утримує всього лише 27 мільйонів кубічних кілометрів води, Гренландія — лише близько 3 млн км³, льодовики за межами Антарктиди та Гренландії — 158 000 км³.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У своїй роботі автори дослідження дійшли висновку, що світовий океан все ще залишається найбільшим резервуаром води на Землі — він містить близько 1,3 млрд км³ води. Однак, крім океанів, саме ґрунтові води є найбільшим резервуаром води у світі.

Більш раннє дослідження, проведене 2015 року, показало, що у верхніх шарах земної кори міститься 22,6 млн км³ неглибоких ґрунтових вод. Однак у своїй роботі Фергюсон з колегами розглядали ґрунтові води в межах верхніх 10 кілометрів.

Науковці зазначають, що відмінності в результатах пов'язані з тим, що попередні дослідження фокусувалися тільки на кристалічних породах з низькою пористістю, наприклад, на граніті. У новому дослідженні вчені також включили в аналіз осадові породи, які більш пористі, ніж кристалічні.

Товщина земної кори, як правило, становить від 30 до 50 кілометрів, тобто значно більша, ніж було враховано в дослідженні. У своїй роботі вчені зосередилися на верхній частині кори планети, оскільки вона є відносно крихкою і містить тріщинувату породу, яка також здатна утримувати воду.

Зауважимо, що неглибокі водоносні горизонти підземних вод планети, здебільшого прісні, а тому використовуються для пиття та зрошення посівів. Водночас глибокі ґрунтові води більш солоні та не можуть легко циркулювати або витікати на поверхню, що значною мірою відсікає їх від решти води. Водночас ця ізоляція означає, що в деяких місцях цей розсіл затримується на надзвичайно довгі проміжки часу — тобто, він здатен дати цінну інформацію про минуле планети.

Автори дослідження також зазначають, що ці стародавні води, ймовірно, підтримують мікробні екосистеми, які залишаються активними і сьогодні. Зі свого боку ці стародавні біологічні спільноти можуть пролити світло на те, як розвивалося життя на планеті і як воно могло б розвиватися на інших планетах, які, ймовірно, також містять воду глибоко під своєю поверхнею.

За словами співавтора дослідження, гідрогеохіміка з Університету Аризони в Тусоні Дженніфер Макінтош, у глибоких надрах Землі та інших планет все ще величезна кількість цікавої інформації про воду.

Раніше Фокус писав про те, що серце Землі хлюпається в тонкому шарі води: вчені зрозуміли, звідки вона береться в надрах.