Народження "велетнів". Як на Землі з'являються гори та чи формуються вони донині

Дослідники розповіли, як на поверхні нашої планети з'являються гори та чому деякі з них продовжують формуватися досі.

Не багато речей на Землі є настільки очевидними символами сили та плину екстремального часу, ніж гори. На перший погляд, ці величезні утворення можуть виглядати так, ніби вони існували завжди та мільярди років залишалися недоторканими, проте це не зовсім так. Мільйони та мільйони років тому гори були створені бурхливими силами природи, а деякі з них продовжують формуватися і донині, пише IFLScience.

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Отже, земні гори в деякому роді дійсно продовжують формуватися, але все не так просто, як здається. Як же утворюються гори? По-перше, ключовим фактором, крім часу, є зустріч тектонічних плит. Коли величезні скелясті плити, що складають літосферу Землі, стикаються, вони здатні створювати гори, а також інші утворення.

Дослідники зазначають, на планеті існує два типи плит:

континентальні;

океанічні.

Перші набагато легші за других, а тому під час їхньої зустрічі, океанічні плити просто продукт під континентальними в процесі, відомому як субдукція. Під час цього процесу магма може піднятися, внаслідок чого утворюються вулкани. Наприклад, гора Сент-Хеленс у Північній Америці або Фудзі в Японії. Зазначимо, на відміну від інших гір, вулкани формуються постійно внаслідок тектонічної активності, а тому можуть буквально з'явитися нізвідки й сформуватися за короткий проміжок часу. Але часом створюваний процесом субдукції тиск може також призвести до утворення невулканічних гір.

Існує також другий тип гір, які утворюються під час зіткнення континентальних плит — у таких випадках земна кора зміщується і підіймається. Одним із найяскравіших прикладів таких гір є Гімалаї, їхня протяжність становить 2400 метрів. Ці гори утворилися внаслідок зіткнення Індійської тектонічної плити з Євразійською — процесу, що розпочався близько 50 мільйонів років тому і триває досі.

Таким чином Гімалаї є відносно молодими горами та продовжують формуватися досі — приблизно це відбувається зі швидкістю близько 1 сантиметра на рік. Науковці зазначають, що цей процес не надто помітний для людини, причому не тільки тому, що зростання відбувається надто повільно, а й тому, що гори руйнуються приблизно з такою ж швидкістю.

До слова, 2021 року вчені опублікували прогнози появи нових гір на планеті, які отримали назву Сомалаї. Передбачається, що вони виникнуть на Землі приблизно за 200 років унаслідок процесу субдукції, коли Сомалі та Мадагаскар відокремляться від Африки, а потім зіткнуться з Індією.

Раніше Фокус писав про те, наскільки високі гори можуть з'явитися на Землі: виявляється, Еверест — це не межа.