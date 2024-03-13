86% людей не знають свого справжнього знака зодіаку: зодіакальних символів насправді 13

Астрономи з NASA склали справжній зодіакальний календар, виправивши помилки вавилонян.

Згідно з останніми підрахунками NASA, насправді існує 13 знаків зодіаку замість звичних 12. Таким чином, 86% людей у всьому світі насправді не знають своїх справжніх знаків зодіаку, пише Inverse.

Такі зміни, які, до речі, не є великою новиною, продовжують розбурхувати прихильників астрології. Зовсім нещодавно вони знову почали звинувачувати NASA в тому, що агентство необґрунтовано внесло зміни до переліку знаків зодіаку.

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"Напевно, ви вже чули, що NASA змінило знаки зодіаку? Ні, ми безумовно не робили нічого подібного. У NASA вивчають астрономію, а не астрологи. Ми не змінювали знаки зодіаку, ми їх просто порахували", — йдеться у свіжому пості агентства.

Річ у тім, що близько 3 тис. років тому стародавні вавилоняни розділили зодіакальне коло на 12 частин. Кожен сектор був представлений сузір'ям, через яке подорожувало Сонце в різні пори року, коли Земля робила оберт навколо Сонця.

Але вавилоняни вирішили трохи схитрувати, коли складали зодіакальний календар. Насправді Сонце не подорожувало через кожне сузір'я протягом послідовного місячного періоду часу. Ці відрізки надзвичайно відрізнялися один від одного.

Ба більше, вавилоняни знали про існування 13-го сузір'я, яким був Змієносець, але він не відповідав їхньому календареві, тому сузір'я просто викинули. Також небо з часів вавилонян змістилося, оскільки вісь Землі змінилася за 3 тис. років

Тому NASA вирішило показати, як насправді розподіляються знаки зодіаку.

Таким чином, учені додали до списку 13-й знак зодіаку Змієносця, а також вказали справжні дати, коли Сонце дійсно проходить через те чи інше сузір'я.

Також у NASA пояснили, що оскільки вісь Землі за 3 тис. років нахилилася, дати в зодіакальному календарі відрізняються від загальноприйнятих.

Реальний зодіакальний календар має такий вигляд:

Козеріг: 20 січня — 16 лютого;

Водолій: 16 лютого — 11 березня;

Риби: 11 березня — 18 квітня;

Овен: 18 квітня — 13 травня;

Телець: 13 травня — 21 червня;

Близнюки: 21 червня — 20 липня;

Рак: 20 липня — 10 серпня;

Лев: 10 серпня — 16 вересня;

Діва: 16 вересня — 30 жовтня;

Терези: 30 жовтня — 23 листопада;

Скорпіон: 23 — 29 листопада;

Змієносець: 29 листопада — 17 грудня;

Стрілець: 17 грудня — 20 січня.

Нагадаємо, вчені пояснили, чи існують взагалі "ретроградні" планети. Дослідники роз'яснили природу астрономічного явища, яке часто звинувачують у всіх людських бідах.