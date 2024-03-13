У Японії незабаром після запуску вибухнула нова космічна ракета: що відомо (відео)

Це був перший запуск ракети-носія Kairos, створеної японською компанією Space One.

Нова ракета-носій Kairos японської компанії Space One вибухнула за кілька секунд після запуску в космос, метою якого було випробування самої ракети і виведення супутника на навколоземну орбіту, пише The Guardian.

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Компанію Space One було засновано в Японії 2018 року, її засновниками стали такі технологічні гіганти, як Canon Electronics, IHI Aerospace, Shimizu, а також державний Банк розвитку Японії.

Японська компанія за допомогою своєї твердопаливної ракети Kairos планує вийти на прибутковий ринок комерційних запусків супутників, який швидко розвивається і прибутковий, на навколоземну орбіту. Але перша спроба відправити 18-метрову ракету-носій у космос із супутником на борту закінчилася катастрофою.

Ракета Kairos стартувала зі стартового майданчика компанії Space One на заході Японії 13 березня в рамках першого випробувального польоту, який мав показати, що ракета не просто працює нормально, а й може виводити супутники на навколоземну орбіту.

Але за кілька секунд після старту ракета вибухнула у віддаленій гірській місцевості і її палаючі уламки впали на навколишні схили. Згідно з повідомленням Space One, поки що не відомо, що стало причиною катастрофи.

Ракета Kairos мала вивести супутник на навколоземну орбіту приблизно через 51 хвилину після старту. Відомо, що через брак запчастин та інші проблеми компанія Space One 5 разів переносила дату запуску ракети в космос.

Невдалі перші запуски космічних ракет не є чимось незвичайним. Це можуть підтвердити фахівці американської компанії SpaceX. Як уже писав Фокус, новітня важка ракета Starship, після двох невдалих запусків у космос повинна, як вважають у компанії, все ж пройти третє випробування, заплановане на 14 березня.

Нагадуємо, що в липні минулого року ще одна японська твердопаливна ракета Epsilon S також вибухнула під час випробувань, як уже писав Фокус.

У грудні минулого року нова японська ракета-носій H3 вибухнула під час запуску, як уже писав Фокус, але в лютому відбулося її успішне випробування. Для японського космічного агентства JAXA ця ракета тепер стане основною для запусків у космос.

Серед успіхів Японії в освоєнні космосу варто згадати нещодавню успішну посадку модуля SLIM на Місяці. Таким чином Японія стала п'ятою країною у світі, яка змогла здійснити такий подвиг. Як уже писав Фокус, посадковий модуль після недовгої роботи на Місяці перейшов у сплячий режим і здавалося, що вже ніколи з нього не вийде, але він все ж це зробив.

Якщо говорити про Місяць, то стало відомо, що РФ спільно з Китаєм збирається реалізувати ядерний проект на Місяці. Дві країни планують побудувати на супутнику Землі ядерний реактор, який має забезпечити енергією їхню спільну місячну базу, як уже писав Фокус.