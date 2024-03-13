Декстер у космосі. Проведено перший експеримент із бризками крові за низької гравітації

Експеримент проводився в рамках науки астрокриміналістики, що розвивається.

В умовах мікрогравітації все починає працювати інакше, наприклад, полум'я стає круглим, наші кістки втрачають щільність. Рідини також поводяться незвично, тому група судово-медичних експертів вирішила з'ясувати, як мікрогравітація вплине на структуру плям крові, пише IFLScience.

Експеримент проводився на борту модифікованого літака Boeing 727. Цей літак може на короткий час забезпечувати ефект вільного падіння, саме в цей момент і проводився експеримент.

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Під час випробувань у невагомості використовували суміш із 40% гліцерину і 60% харчового барвника як замінник людської крові. За словами вчених, така суміш має ту саму щільність і в'язкість, що й людська кров, а також залишає схожі на кров плями.

"Через відсутність гравітаційного впливу посилюється поверхневий натяг зчеплення крапель крові. Тому кров у космосі буде більше прилипати до поверхонь. У світлі формування плям крові це означає, що вони повільніше поширюються і, отже, мають форму та розміри, які не характерні для Землі", — каже співавтор дослідження з Університету Галл Грэм Вільямс.

Спочатку команда припускала, що експеримент за відсутності гравітації допоможе розставити все по місцях. Але виявилося, що поверхневий натяг має настільки величезний вплив, що призводить до ще більшого розкиду в оцінках. Іншими словами, зниження гравітації не означає підвищення точності.

Експеримент із поведінки крові під час мікрогравітації є частиною науки, що отримала назву "астрокриміналістика".

"Вивчення структури плям крові може надавати цінну інформацію про злочин або нещасний випадок. Але нам поки що мало що відомо про те, як рідка кров поводиться в умовах зміненої гравітації. Нова галузь дослідження стане в пригоді для судово-медичних розслідувань у космосі", — додав провідний автор дослідження Зак Ковальські.

У космосі поки що не було жодного відомого злочину, тож поки що астрокриміналістика використовуватиметься під час реконструкції аварій.

Нагадаємо, астронавти на орбітальній станції влаштують контрольовану "пожежу". За 5 років на МКС полум'я палахкотіло вже 1500 разів. І горітиме й надалі, адже це просто необхідно.