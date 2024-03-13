Сірий кардинал: злагоджена робота нашого серця і легенів виявилася заслугою мозку

Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, що саме наш мозок є епіцентром синхронізації нашого дихання і серцебиття і без нього наші органи просто не змогли б злагоджено працювати.

Учені зробили незвичайне відкриття про те, як наш мозок буквально стежить за роботою серця і легенів. Вони виявили, що певні клітини мозку відіграють вирішальну роль у цьому процесі. Це відкриття має величезне значення для розуміння того, як внутрішні органи підтримують загальний стан нашого здоров'я і як наш мозок керує всім, не обмежуючись почуттями і думками, пише Neuroscience News.

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Команда дослідників розповіла, що під час дослідження вони дізналися про роль нейронів у ділянці таламуса мозку в обробці сигналів, які надходять від серця і легенів. Вони вже знали, що наш мозок отримує багато інформації від внутрішніх органів, але як саме він обробляє цю інформацію і використовує її, щоб допомогти нам залишатися здоровими, було не зовсім зрозуміло. Робота команди пролила світло на цю незрозумілість, показавши, що певні нейрони в мозку беруть активну участь в обробці та осмисленні сигналів серця і легенів.

Використовуючи сучасні технології та методи, дослідники реєстрували активність окремих нейронів у мозку під час операції. Вони зосередилися на трьох конкретних ділянках у глибині мозку і виявили, що великий відсоток нейронів реагує на зміни частоти серцевих скорочень і дихання.

Що цікаво, так це різноманітність реакцій цих нейронів: одні були спрямовані на зміни серцебиття, інші — на дихання, а деякі реагували на те й інше, ідеться в дослідженні. Це показало вченим, як наш мозок відстежує і реагує на стан внутрішніх органів, розподіляючи доступні йому ресурси певним чином, залежно від стану нашого тіла.

Ця наукова робота має практичне значення для кількох галузей, зокрема для розробки цілеспрямованих методів лікування неврологічних розладів, серцевих і легеневих захворювань. Розуміючи, як мозок обробляє сигнали, що надходять від серця і легень, медики зможуть розробити більш точні методи лікування таких захворювань, як епілепсія, серцева аритмія і хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ). Крім того, ці знання можуть призвести до інноваційних підходів у боротьбі зі стресом, тривогою і депресією за рахунок впливу на нейронні шляхи, які регулюють реакцію організму на емоційні та фізичні стресові фактори.

Вчені вважають це відкриття великим стрибком у прагненні науки повністю зрозуміти складну структуру людського мозку. Воно дало їм змогу зрозуміти, як нашому мозку вдається тримати все під контролем і вказало на можливі способи застосування цих знань на практиці.

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