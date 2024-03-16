Ті, хто мовчав роками, знову заговорять: створено пластир, здатний повернути людям голос

Втрата можливості спілкуватися ізолює мільйони людей, привносячи серйозну частку самотності в їхнє життя. Але вчені прагнуть покласти цьому край, за допомогою нового пристрою.

Дослідники розробили маленький пластир, який може стати переломним моментом для людей із порушеннями голосу, подарувавши їм можливість знову говорити. Це може звучати, як щось із науково-фантастичного фільму, але він цілком справжній і працює завдяки високотехнологічній інтерпретації рухів м'язів горла, пише ScienceAlert.

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Для його роботи людині необхідно всього лише наклеїти цей гнучкий пластир розміром з велику монету на шкіру біля горла. На дотик він нагадує гумову рукавичку і є водонепроникним. Коли людина з ним спробує заговорити, пластир розпізнає рухи м'язів горла. Потім ці рухи перетворюються на електричні сигнали. Після цього алгоритм машинного навчання перетворює ці сигнали на слова і речення. У підсумку, все це відтвориться вголос через динамік.

Незважаючи на весь потенціал, поточна версія може вимовляти тільки заздалегідь записані фрази, що означає, що вона не може відтворити все, що людина може побажати сказати. Але під час тестування з такими фразами, як "щасливого Різдва" або "я кохаю тебе", він точно передав повідомлення в 95 % випадків, поки тестувальники пересувалися приміщенням, використовуючи його.

Для тих, чиї голосові зв'язки пошкоджені, це може стати дієвим і простим способом відновити здатність до спілкування, кажуть учені. Цей пристрій дасть змогу багатьом людям, які назавжди втратили можливість сказати своїй другій половинці "я люблю тебе" знову вимовити ці заповітні слова.

Звичайно, у розробки є свої особливості. Слова, які виробляють однакові рухи горлом, але звучать по-різному, можуть збити його з пантелику. Але оскільки ми зазвичай говоримо реченнями, а не окремими словами, пристрій може використовувати контекст, щоб зрозуміти, що саме було сказано для більш точного відтворення.

На жаль, пристрій ще не готовий до надходження на полиці магазинів. Це прототип, і попереду ще багато роботи, перш ніж його зможуть використовувати пацієнти. Крім того, необхідність попереднього запису пропозицій — це обмеження, яке його розробники хочуть подолати за допомогою більш просунутого штучного інтелекту.

Розробка вчених здатна істотно вплинути на життя мільйонів людей, особливо тих із них, які тією чи іншою мірою стикаються із серйозними порушеннями мовного апарату. Хоча шлях цього пристрою від лабораторних досліджень до реального застосування ще не завершено, майбутнє виглядає багатообіцяюче в плані повернення голосу тим, хто його втратив.

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