Зморшкувата "цвітна капуста" зі щупальцями на дні океану поставила біологів у глухий кут (фото)

Під час експедиції дослідники виявили понад сотню раніше невідомих науці видів, але один із них виявився особливо цікавим.

Під час останньої глибоководної експедиції біля берегів Нової Зеландії команда з Національного інституту досліджень води й атмосфери Нової Зеландії (NIWA) вивчала жолоб Баунті — таємничу точку в океані, де мешкають сотні химерних тварин. Однак одна з них буквально "збила з пантелику" біологів, пише Daily Mail.

Загалом вчені виявили понад 100 видів, раніше невідомих науці, зокрема: десятки молюсків, три риби, новий вид креветки, головоногого молюска і новий рід коралів. Але, за словами співкерівника експедиції, морського біолога NIWA Седі Міллс, найдивовижнішою істотою, яку виявили дослідники, виявилася тварина, схожа на зморщену сіру цвітну капусту.

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Команда зазначає, що істота була настільки дивною, що спочатку вони були трохи збиті з пантелику. Передбачається, що ця дивовижна істота, схожа на цвітну капусту, є новим типом октокоралів — глибоководного організму, що відрізняється наявністю поліпів із вісьмома щупальцями.

Спочатку команда припустила, що перед ними може бути морська зірка або актинія, а можливо і зовсім інша глибоководна тварина, відома як зоантид. Однак подальше дослідження показало, що це не так.

За словами систематика з Квінслендського музею, доктора Мікели Мітчелл, під час глибоководної експедиції багато хто з експертів був надзвичайно натхненний і заінтригований. Згодом команда дійшла висновку, що перед ними не просто новий вид октокоралів, але також і новий рід

Дивний новий вид збив з пантелику вчених Фото: Ocean Census/NIWA

Ще більш цікавим видається те, що насправді ледве ця загадкова істота може і зовсім виявитися абсолютно новою групою, яка не належить до октокораллів. Якщо це так, то це важлива знахідка для глибоководних районів, яка дає вченим набагато чіткіше уявлення про унікальне біорізноманіття планети...

За словами співкерівника експедиції, британського морського біолога, професора Алекса Роджерса, так чи інакше, різноманітність життя, виявлена вченими, вельми вражає і проливає світло на морські екосистеми, про які раніше нам не було відомо.

Зазначимо, що це відкриття було зроблено в рамках проєкту, який передбачає "перепис океану". Вчені планують відкрити ще більше видів до кінця проєкту. Команда також зазначає, що захопливим було відкриття одразу кількох видів риб — подібні відкриття надзвичайно рідкісні.

Дослідження були проведені на борту дослідницького судна "Тангароа". Загалом командою було зібрано близько 1800 зразків з глибини до 4800 метрів уздовж жолоба Баунті.

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