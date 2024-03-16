Ахіллесова п'ята вірусу Епштейна-Барр знайдена: його перевага стала його вироком

Нова розробка вчених дала їм змогу заблокувати проникнення вірусу в організм, давши надію на одужання мільярдам людей, уражених підступним захворюванням.

Боротьба людства з вірусом Епштейна-Барр (EBV) триває вже довгий час, а вакцини або ліків все немає і немає. Але недавнє дослідження вчених пролило світло на деякі вразливі місця вірусу, що потенційно може призвести до появи нових методів лікування. Вірус EBV, відкритий 1964 року доктором Ентоні Епштейном та Івоною Барр, затишно і непомітно влаштувався в організмі приблизно 95% населення планети. Хоча зазвичай він ніяк не проявляє себе, його зв'язок із мононуклеозом, розсіяним склерозом і деякими видами раку наголошує на необхідності розробки ефективних стратегій лікування всупереч його частій пасивній природі, пише IFLScience.

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Протягом багатьох років вчені намагалися розробити вакцину проти EBV, але всі спроби безуспішно провалювалися. Однак недавнє дослідження, проведене Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, знаменує собою потенційний переломний момент під час боротьби з хворобою. Дослідники зосередилися на білку, використовуваному EBV для проникнення в B-клітини — білі кров'яні тільця, в яких вірус може залишатися в сплячому стані все наше життя. Розробка двох моноклональних антитіл, A10 і 4C12, була спрямована на блокування цього процесу, по суті, закриваючи прохід для EBV, перш ніж він зможе проникнути всередину нашого організму і влаштуватися там.

Рентгенівська кристалографія показала, що A10 і 4C12 взаємодіють з різними частинами білка gp42. У мишачих моделях A10 показав себе особливо добре, значно перешкоджаючи зараженню і запобігаючи розвитку лімфоми — раку, пов'язаного з EBV. Це відкриття дає змогу не тільки запобігти самому зараженню, а й захистити людей з ослабленою імунною системою від більш серйозних наслідків проникнення вірусу.

У перспективі, отримані під час дослідження знання допоможуть вченим у створенні вакцин, які спрямовуватимуть імунну систему людини проти EBV, вважають автори дослідження. Шлях від відкриття потенційного способу лікування до практичного застосування розробки ще не завершений, але потенціал майбутнього, в якому вплив EBV значно зменшиться для мільярдів людей в усіх куточках світу не може не тішити.

Раніше Фокус писав про те, що на 102 році життя помер Ентоні Епштейн, який відкрив небезпечний вірус. Сучасна наука, яка щодня розробляє безліч способів для боротьби з різними видами раку і аутоімунними захворюваннями, назавжди залишиться зобов'язана внеску скромного британського вченого.

Також Фокус писав про те, що вчені об'єднали два методи лікування для боротьби з лімфомою Ходжкіна. Вчені стоять на порозі прориву в лікуванні раку: динамічний дует терапій забезпечує ремісію в 94% у пацієнтів з лімфомою Ходжкіна.