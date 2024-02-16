На 102 році життя помер Ентоні Епштейн: він відкрив небезпечний і поширений вірус

Сучасна наука, яка щодня розробляє безліч способів для боротьби з різними видами раку й аутоімунними захворюваннями, назавжди залишиться зобов'язана внеску скромного британського вченого.

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У далеких 1960-х роках учений Ентоні Епштейн натрапив на відкриття, яке змінило наше уявлення про хвороби та відкрило великі горизонти у сфері медичних досліджень. Його цікавість призвела до ідентифікації вірусу, який нишком підстерігає понад 90% із нас. Цей вірус, відомий як вірус Епштейна — Барра, — справжній майстер маскування, із яким більшість із нас живе, навіть не підозрюючи про його існування. На 102 році життя вчений, якому ми завдячуємо багатьом, пішов із життя, але його спадщина продовжить жити й рятувати мільйони людей, пише The Washington Post.

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Подорож доктора Ентоні Епштейна почалася в 1960-х роках, коли він прослухав лекцію, що привернула його увагу та в підсумку призвела до революційного відкриття. Було встановлено, що вірус Епштейна — Барра, що належить до сімейства герпесів, відіграє роль у розвитку різних захворювань, включно з деякими видами раку, як-от лімфомою Ходжкіна, а також аутоімунними захворюваннями, як-от вовчаком і розсіяним склерозом. Ба більше, нещодавно він був пов'язаний зі складним і загадковим станом, відомим як "затяжний COVID".

Для більшості людей цей вірус — як непомітний сусід, що тихо живе в нас, не завдаючи жодного клопоту. Він поширюється через слину та може проявлятися як просте відчуття тимчасової втоми або в деяких випадках узагалі ніяк не проявлятися. Однак у певний момент він може почати швидко розмножуватися, що призведе до серйозніших проблем зі здоров'ям. Мільйони людей по всьому світу живуть із цією бомбою вповільненої дії, навіть не усвідомлюючи цього.

Попри свою поширеність, вірус Епштейна — Барра досі залишається певною мірою загадкою. Вчені розуміють, що він пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку й інших серйозних захворювань, але встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок було непросто саме через повсюдну поширеність вірусу. Проте він усе ж став найважливішим інструментом у дослідженні раку, що дає змогу вченим зрозуміти, як здорові клітини під його впливом можуть стати ворогами нашого організму.

Доктор Епштейн шкодував про те, що проти цього вірусу не існує вакцини. Але недавні зусилля науки відродили надію на те, що її все ж таки може бути знайдено. Він говорив, що хоча ланцюжок процесів, який відбуваються за участю вірусу, ще не повністю зрозумілий для науки, докази того, що він є, існує, і це хороша відправна точка.

Шлях доктора Епштейна до відкриття вірусу не був простим. Це було поєднання удачі, великого вкладення особистого часу й тієї проникливості, яка може не проґавити й перетворити несподівану знахідку на найважливішу наукову віху. Його робота почалася майже випадково, після відвідування лекції про незвичайну пухлину, що уражає дітей в Африці. Це в поєднанні з роками наполегливої праці призвело до ідентифікації вірусу в зразку пухлини, який було визнано майже марним після нещасного випадку під час його транспортування.

Підготовленість доктора Епштейна до труднощів, його здатність не здаватися та бачити потенційну значущість своїх знахідок, не обмежуючись миттєвими ускладненнями, стали основними елементами його успіху та здійсненого ним прориву. Його робота заклала основу для незліченних досліджень, що вивчають складні взаємовідносини між вірусами та хворобами, і освітила науці шляхи, які раніше були приховані від неї.

Історія доктора Епштейна — це нагадування про непередбачуваний характер наукових відкриттів і важливість дрібних та часом непомітних деталей, які в умілих руках можуть стати інструментом, здатним перевернути науковий світ. Головне — опинитися в потрібний час у потрібному місці, маючи правильне мислення, щоб побачити можливості, які криються в тому, що спочатку може здатися невдачами або глухими кутами. Саме цими якостями й володів видатний учений. Його спадщина полягає не тільки у відкритті самого вірусу, що носить його ім'я, а й у дослідженнях, які тривають і крок за кроком продовжують розвивати його новаторську роботу в прагненні зрозуміти й зрештою перемогти деякі з найпідступніших і найсерйозніших хвороб, що загрожують людству.

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