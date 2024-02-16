На 102 году жизни умер Энтони Эпштейн: он открыл опасный и распространенный вирус

Современная наука, ежедневно разрабатывающая множество способов для борьбы с различными видами рака и аутоиммунными заболеваниями, навсегда останется обязана вкладу скромного британского ученого.

Related video

В далеких 1960-х годах ученый Энтони Эпштейн наткнулся на открытие, которое изменило наше представление о болезнях и открыло обширные горизонты в сфере медицинских исследований. Его любопытство привело к идентификации вируса, который втихую подкарауливает более 90% из нас. Этот вирус, известный как вирус Эпштейна-Барра, — настоящий мастер маскировки, с которым большинство из нас живет, даже не подозревая о его существовании. На 102 году жизни ученый, которому мы обязаны многим, ушел из жизни, но его наследие продолжит жить и спасать миллионы людей, пишет The Washington Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Путешествие доктора Энтони Эпштейна началось в 1960-х годах, когда он прослушал лекцию, которая привлекла его внимание и в итоге привела к революционному открытию. Было установлено, что вирус Эпштейна-Барра, относящийся к семейству герпесов, играет роль в развитии различных заболеваний, включая некоторые виды рака, например лимфому Ходжкина, а также аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и рассеянный склероз. Более того, недавно он был связан со сложным и загадочным состоянием, известным как "затяжной COVID".

Для большинства людей этот вирус — как незаметный сосед, который тихо живет в нас, не доставляя никаких хлопот. Он распространяется через слюну и может проявляться как простое чувство временной усталости или, в некоторых случаях, вообще никак не проявляться. Однако в определенный момент он может начать быстро размножаться, что приведет к более серьезным проблемам со здоровьем. Миллионы людей по всему миру живут с этой бомбой замедленного действия, даже не осознавая этого.

Несмотря на свою распространенность, вирус Эпштейна-Барра до сих пор остается в некотором роде загадкой. Ученые понимают, что он связан с повышенным риском развития некоторых видов рака и других серьезных заболеваний, но установить прямую причинно-следственную связь было непросто именно из-за повсеместной распространенности вируса. Тем не менее, он все же стал важнейшим инструментом в исследовании рака, позволяющим ученым понять, как здоровые клетки под его воздействием могут стать врагами нашего организма.

Доктор Эпштейн сожалел о том, что против этого вируса не существует вакцины. Но недавние усилия науки возродили надежду на то, что она все же может быть найдена. Он говорил, что хотя цепочка процессов происходящих при участии вируса еще не полностью понятна для науки, доказательства того, что она есть, есть и являются хорошей отправной точкой.

Путь доктора Эпштейна к открытию вируса не был простым. Это было сочетание удачи, большого вложения личного времени и той проницательности, которая может не упустить и превратить неожиданную находку в важнейшую научную веху. Его работа началась почти случайно, после посещения лекции о необычной опухоли, поражающей детей в Африке. Это в сочетании с годами упорного труда привело к идентификации вируса в образце опухоли, который был признан почти бесполезным после несчастного случая при его транспортировке.

Подготовленность доктора Эпштейна к трудностям, его способность не сдаваться и видеть потенциальную значимость своих находок, не ограничиваясь сиюминутными осложнениями стали основными элементами его успеха и совершенного им прорыва. Его работа заложила основу для бесчисленных исследований, изучающих сложные взаимоотношения между вирусами и болезнями, и осветила науке пути, которые раньше были скрыты от нее.

История доктора Эпштейна — это напоминание о непредсказуемом характере научных открытий и важности мелких и порой незаметных деталей, которые в умелых руках могут стать инструментом, способным перевернуть научный мир. Главное — оказаться в нужное время в нужном месте, обладая правильным мышлением, чтобы увидеть возможности, которые кроются в том, что поначалу может показаться неудачами или тупиками. Именно этими качествами и обладал выдающийся ученый. Его наследие заключается не только в открытии самого вируса, носящего его имя, но и в продолжающихся исследованиях, которые шаг за шагом продолжают развивать его новаторскую работу в стремлении понять и в конечном итоге победить некоторые из самых коварных и серьезных болезней, угрожающих человечеству.

Ранее Фокус писал о начале тестирования универсальной мРНК вакцины против гриппа. В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион – универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Также Фокус писал о Нобелевской болезни, постигающей некоторых из лауреатов премии. Получение Нобелевской премии в области науки является вершиной достижений в мировом академическом и научном сообществе. Такое признание дарит лауреатам прекрасную возможность сформировать траекторию своей карьеры практически в любом направлении, которое они выбирают.