Ворожіння на крижаних щитах, що тануть: учені передбачили, якою буде погода в Європі цього літа

Дослідники вважають, що танення льодовикового щита Гренландії може допомогти передбачити літню погоду в Європі.

Не секрет, що довгострокові прогнози погоди неймовірно складні, однак на думку вченого, швидкість танення льодовикового покриву Гренландії може передбачити, якою буде погода цього літа в Європі. Дослідник зазначає, що ланцюжок подій надзвичайно складний, і на нього можуть вплинути різні чинники, проте існує метод, який дає змогу робити прогнози, пише The Guardian.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Марілени Олтманнс із Національного океанографічного центру Великої Британії, місце розташування, масштаби та сила нещодавніх явищ у прісній воді дають змогу припустити, що цього року над південною Європою літо буде незвично теплим і посушливим.

Річ у тім, що теплі умови в Гренландії забезпечують більший приплив талої льодовикової води в Атлантику. Водночас прісна тала вода легша за морську, а тому перебуває на поверхні океану і зменшує теплообмін між повітрям і морем. Це призводить до посилення вітрів у районі талої води, а взимку вітри спричиняють зсув Північноатлантичної течії на північ, бувши продовженням Гольфстріму.

Вчені прогнозують, що цього літа вітри слідуватимуть напрямку течії й направляться на північ. У результаті всі ці чинники допоможуть сформувати умови великомасштабної атмосферної циркуляції, а значить принесуть теплішу і сухішу погоду в Європі.

Таким чином Олтманс з командою впевнені, що місце розташування, масштаби сила прісноводних явищ можуть бути використані для оцінки подальшого характеру теплої й сухої погоди в Європі.

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