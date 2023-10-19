Всесвітній потоп: що буде з Гренландією, якщо нічого не робити зі зміною клімату

Автори нового дослідження показують сценарій розвитку подій, якщо люди не зможуть обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія.

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Гренландія та її багатокілометровий льодовиковий покрив мають найважливіше значення для зміни клімату на планеті. Якщо весь цей лід розтане, то рівень світового океану підніметься на 7 метрів. Це буде справжня катастрофа, адже під воду піде величезна кількість прибережних ділянок суші в усьому світі, а з ними цілі міста. Що буде з Гренландією, якщо люди не зможуть обмежити підвищення глобальної температури на рівні 1,5 градуса Цельсія? І що буде, якщо людям все ж таки вдасться знизити глобальну температуру? На ці запитання відповіли вчені, які опублікували нове дослідження в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Наразі щороку в льодовиковому покриві Гренландії внаслідок танення зникає приблизно 300 млрд кубометрів льоду. Через це рівень глобального океану підвищується на приблизно 1 мм на рік. Але чим вищою зростатиме глобальна температура, тим вищими ставатимуть втрати льоду і відповідно зростатиме рівень океану.

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Для того, щоб уникнути справді катастрофічних наслідків для Землі через танення льоду в Гренландії, потрібно обмежити рівень глобальної температури на Землі на позначці в 1,5 градуси Цельсія, порівняно з до індустріальною епохою.

Гренландія та її багатокілометровий льодовиковий покрив мають найважливіше значення для зміни клімату на планеті. Якщо весь цей лід розтане, то рівень світового океану підніметься на 7 метрів Фото: Business - Insider

Учені створили комп'ютерні моделі, щоб передбачити поведінку льодовикового покриву Гренландії під час майбутнього підвищення температури. Дослідження показало, що найгіршого сценарію, за якого зруйнується льодовиковий покрив, можна уникнути і навіть частково повернути назад цей процес, якщо вдасться знизити глобальну температуру. Науковці вважають, що чим нижче і чим раніше відбудеться зниження температури, тим більше шансів мінімізувати танення льоду і підвищення рівня глобального океану.

Дослідження показало, що якщо рівень температури підвищиться на 2 градуси Цельсія і залишиться на цьому рівні, то очікується істотне руйнування льодовикового покриву Гренландії через кілька тисяч років. Але все зміниться, якщо глобальне потепління вдасться призупинити після 2100 року. Моделі показали, що танення льодовикового покриву можна частково повернути назад, поки температура швидко не знизиться.

Наприклад, якщо до 2200 року температура стабілізується на рівні менше 1,5 градуса Цельсія, тоді крижаний щит залишиться меншим, ніж зараз, але стабільним. Але в цьому випадку все одно рівень океану зросте приблизно на 1 метр або трохи більше.

Але таке відновлення крижаного щита стане неможливим, якщо зниження температури займатиме занадто багато часу або якщо температура залишиться занадто високою. У цих сценаріях руйнування льодовикового покриву і значне підвищення рівня світового океану на кілька метрів стають практично неминучими.

Вчені вважають, що, можливо, найгіршого можна буде уникнути, якщо продовжити роботу над зниженням рівня глобальної температури в 21 і в 22 столітті.

Автори дослідження зазначають, що їхні результати не обов'язково є конкретними передбаченнями, а радше дають уявлення про можливий розвиток подій.

Як уже писав Фокус, Земля перебуває на межі виходу за межі глобального потепління. Дослідники попереджають, що світ небезпечно заграє з порушенням ключової межі ери "глобального потепління".