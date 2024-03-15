Припадала пилом у їдальні понад 30 років: картина за 130 доларів насправді коштувала статок

Британець знайшов у власному будинку справжню картину відомого художника Вільяма Тернера.

Стару акварельну картину, яку було куплено за 130 доларів, можуть продати на аукціоні майже за 40 тис. доларів. Ціна різко зросла, коли з'ясувалося, що картина належить пензлю художника Вільяма Тернера, пише DailyMail.

Картину із зображенням каплиці в соборі Святого Давида в Пембрукширі, Уельс, купили під час розпродажу картин з георгіанського особняка в Саффолку на початку 1990-х років. Її купили всього за 130 доларів, і протягом наступних 30 років вона провисіла малопримітною частиною інтер'єру.

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Ситуація змінилася, коли власник картини виявив на картині ледь помітний підпис "W Turner". Після цього, експерти змогли підтвердити, що авторство картини належить художнику Вільяму Тернеру.

Тепер на аукціоні в Cheffins у Кембриджі картину може бути продано за ціною від 25 тис. до 40 тис. доларів.

"Картина провисіла в нашій їдальні понад 30 років. Ми періодично обговорювали, що полотно може бути роботи Тернера, але далі цього ніколи не заходили. Після поїздки до Уельсу восени 2022 року і відвідин собою Святого Давида наш інтерес до картини відродився", — каже власник картини.

Тернер народився 1775 року і став художником пейзажистом-романтиком. Талановитий художник почав виставлятися в Королівській академії, коли йому виповнилося лише 15 років. Він намалював понад 550 картин олією, 2 тис. акварелей і 30 тис. робіт на папері, частину з яких подарував нації.

Деякі картини Тернера, такі як пейзаж із замком Кенарвон 1798 року, пішли з молотка майже за 600 тис. доларів.

Аукціоністи зазначають, що це далеко не перший випадок, коли непримітна картина коштувала цілого статку.

Приміром, торік гість британської телевізійної програми Antiques Roadshow був шокований, коли дізнався, що стара картина, яка належала його сім'ї 65 років, виявилася оригінальною роботою художника-графіка Девіда Гокні.

Нагадаємо, палеонтолог-аматор вигулював собаку, коли йому на очі потрапила гігантська кістка, що стирчала з ґрунту, — виявилося, що вона належить динозавру.