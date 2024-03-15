Площею 1,4 млн км². В Індійському океані ховається суперавтобан: хто ганяє по ньому (фото)

Нове дослідження показує, що біля Сейшельських островів під товщею води захована величезна магістраль.

Коралові рифи Сейшельських островів — одна з найкрасивіших і найкрихкіших екосистем у світі. Однак тепер учені вважають, що вона також і одна з найдивовижніших у світі: у регіоні виявили гігантську "коралову супермагістраль", яка може стати ключем до виживання вразливих коралових рифів, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що віддалені коралові рифи, розкидані на площі 1,4 мільйона квадратних кілометрів, насправді пов'язані на генетичному рівні. За словами команди з Оксфордського університету, результати їхньої роботи стали першим свідченням існування великої мережі океанських течій, які допомагають личинкам коралів подорожувати з рифа на риф.

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Раніше біологи по всьому світу попереджали, що коралові рифи Великого бар'єрного рифу, як і багато інших на планеті, перебувають у "серйозній небезпеці". Причиною в'янення і масового знебарвлення коралових рифів називають глобальне закипання Землі, а саме — підвищення температури океану.

Під час дослідження вчені зібрали зразки коралових рифів у 19 різних місцях. Далі команда використовувала генетичний аналіз і виявила дивовижний рівень схожості між різними популяціями коралів. Результат виявився вельми несподіваним, оскільки попередні моделювання океану припускали, що між Зовнішніми та Внутрішніми островами існує лише обмежений зв'язок.

Віддалені рифи Сейшельських островів — одні з найкрасивіших, але крихких екосистем у світі Фото: Burt&Vogt-Vincent

Команда використовувала більш детальну модель океану і виявила, що закономірності генетичного зв'язку відповідають закономірностям океанських течій. Простими словами, це вказує на те, що личинки коралів під час нересту можуть переноситися на багато кілометрів, перш ніж знайдуть риф, де оселяться і виростуть.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ейпріл Берт, їхнє з колегами відкриття є надзвичайно важливим, адже ключовим фактором для відновлення коралових рифів, які деградують, фактично є наявність личинок.

Результати вчених вказують на те, що личинки, які зародилися на віддаленій Альдабарі, врешті-решт поширилися на захід до східного узбережжя Африки, використовуючи Східноафриканську прибережну течію. Звідти корали продовжать переноситися на північ уздовж узбережжя і можуть мандрувати так далеко, що врешті-решт досягнуть південно-екваторіальної суперечності — вона, своєю чергою, віднесе їх назад на схід до Внутрішніх островів Сейшельських островів.

Дослідники вважають, що це відкриття може мати життєво важливе значення для майбутнього збереження коралових рифів Сейшельських островів. Рифи Сейшельських островів уже були спустошені масовим знебарвленням, внаслідок чого

Автори дослідження вважають, що корали подорожують на великі відстані фактично перескакуючи з рифа на риф. Це означає, що вибір правильних рифів для захисту може допомогти забезпечити наявність ланцюжка зв'язків від стійких до знебарвлення популяцій до більш вразливих рифів.

Раніше Фокус писав про те, що вмираючі коралові рифи зможуть врятувати, заманивши личинок обманом: що їм пообіцяють вчені.