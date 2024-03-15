Головний біль залишиться в минулому: 6 природних засобів для боротьби з мігренню

Мігрень вражає величезну кількість людей по всьому світу, часто стаючи причиною серйозних симптомів і ускладнень. Однак природа вже надала нам прості й ефективні методи боротьби з нею, вважають лікарі.

Мігрень — серйозна проблема для багатьох людей в усьому світі, вона вражає понад 10% з нас, особливо в розквіті сил у віці від 20 до 50 років. Американська медична асоціація зазначає, що цей пульсуючий головний біль є досить серйозним, щоб стати основною причиною інвалідності серед жінок віком від 15 до 49 років. Лікарі малюють картину мігрені як щось більше, ніж просто головний біль — він може вражати обидва боки голови, передній або задній, і не приходити сам по собі, а приводити з собою таких друзів, як нудота, блювота і ненависть до яскравого світла та гучних звуків, пише Make It.

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Що стоїть за виснажливими мігренями, що вражають величезну кількість людей щодня? Це поєднання генів і способу життя — дієта, стрес, навіть зміни погоди впливають на її розвиток, каже доктор Фред Коен, який вивчає мігрень у Медичній школі Ікан при Маунт-Синай. Він ділиться деякими природними засобами, що дають змогу тримати мігрені на відстані, наприклад, добавками магнію, що допомагають розслабити кровоносні судини та керувати нервовими рецепторами, або вітаміном B2 і CoQ10, що сприяють виробленню енергії та боротьбі із запаленнями.

Серед усіх можливих способів боротьби з недугою він виділяє такі засоби і перераховує їхнє дозування:

Магнієві добавки. Згідно з дослідженнями, вони допомагають розслабити кровоносні судини і керувати нервовими рецепторами; рекомендована доза — від 200 до 600 мг на день, причому гліцинат магнію більш щадний для шлунка.

Згідно з дослідженнями, вони допомагають розслабити кровоносні судини і керувати нервовими рецепторами; рекомендована доза — від 200 до 600 мг на день, причому гліцинат магнію більш щадний для шлунка. Рибофлавін (вітамін B2). Цей вітамін допомагає у виробництві енергії в клітинах; рекомендується приймати від 200 до 400 мг на день.

Цей вітамін допомагає у виробництві енергії в клітинах; рекомендується приймати від 200 до 400 мг на день. Коензим Q10 (CoQ10). Антиоксидант, що підтримує вироблення енергії; ефективний у дозі від 100 до 300 мг на день.

Антиоксидант, що підтримує вироблення енергії; ефективний у дозі від 100 до 300 мг на день. Білокопитник. Трава, яка може зменшити спазми і набряки; типова доза — 75 мг на день.

Трава, яка може зменшити спазми і набряки; типова доза — 75 мг на день. Пижмо дівоче. Ця рослина діє як натуральний аспірин, перешкоджаючи зчепленню тромбоцитів; 50-100 мг на день можуть запобігти або зменшити головний біль.

Ця рослина діє як натуральний аспірин, перешкоджаючи зчепленню тромбоцитів; 50-100 мг на день можуть запобігти або зменшити головний біль. Омега-3 жирні кислоти. Вони чинять протизапальну дію, яка може зменшити запалення, пов'язане з мігренню; ефективні за умови включення в раціон або приймання у вигляді добавок.

Ці прості природні засоби можуть стати тим самим полегшенням, яке шукає багато хто, каже Коен. Їхнє застосування демонструє силу поєднання сучасної науки і природних ресурсів для боротьби з болем і розладами, які мігрень приносить у життя багатьох людей.

Раніше Фокус писав про те, чому дотик до хворої частини тіла покращує самопочуття. Дослідники вивчають нейрони, необхідні для полегшення болю під час дотику. Вважається, що клітини в мозку, які реагують на біль, заспокоюються, коли ці нейрони отримують сенсорну стимуляцію.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.