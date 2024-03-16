Нас почнуть годувати зміями: пітонів запропонували як альтернативу рогатій худобі

Майбутнє сільського господарства перебуває під загрозою через зміни клімату та інші глобальні потрясіння. Вчені постійно шукають нові способи виробництва м'яса і цього разу вони вибрали пітонів.

Вчені заявили, що розведення пітонів для їжі може змінити життя людей та індустрію виробництва м'яса в усьому світі. Порівняно з традиційними видами домашньої худоби, такими як корови і кури, пітони привертають увагу своєю невибагливістю в обслуговуванні і вражаючою вигодою у співвідношенні з'їденого корму до м'яса. Їхнє дослідження припускає, що м'ясо пітона може стати наступною важливою віхою в нашому прагненні в пошуках чистих і доступних джерел білка, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Пітони мають низку переваг, які роблять їх ідеальними кандидатами для розведення з метою видобутку м'яса. Цим повзучим істотам не потрібно багато місця і води, вони майже не виробляють відходів і можуть місяцями обходитися без їжі завдяки своїй унікальній біології. Крім того, їхня швидкість росту просто вражає. Не маючи ні ніг, ні крил, на які можна було б витратити ресурси, пітони швидко набирають масу, що робить їх чудовим джерелом м'яса. Дослідження, проведене під керівництвом зоолога Патріка Ауста, проливає світло на те, наскільки ефективно ці тварини перетворюють їжу на білок.

Дослідження проводилося в Таїланді та В'єтнамі, де команда спостерігала за ростом бірманських і сітчастих пітонів протягом року. Незважаючи на те, що пітонів годували лише раз на тиждень, вони набирали вагу з вражаючою швидкістю і були готові до видобутку всього через 12 місяців. У дослідженні також підкреслюється, що близько чверті споживаної зміями їжі переробляється безпосередньо на м'ясо, а 82% маси їхнього тіла їстівні. Якщо порівняти це з великою рогатою худобою, у якої тільки 63% маси тіла є придатним для вживання м'ясом, стає зрозумілим, що пітони можуть стати лідерами в галузі ефективного виробництва м'яса.

Однак до думки про те, що пітон може стати обідом, доведеться звикнути, особливо з огляду на поширену настороженість щодо змій. Але завдяки їхній здатності контролювати популяцію гризунів і переробляти відходи інших м'ясних виробництв, розведення пітонів може не тільки запропонувати нове джерело білка, а й сприяти більш стійкому веденню сільського господарства в цілому. Дослідження підкреслює важливість подолання труднощів у розведенні змій та усунення страхів, пов'язаних із цими рептиліями, щоб повною мірою оцінити переваги, які вони можуть принести нашим шлункам і планеті.

Раніше Фокус писав про те, як вчені схрестили свиню з бобами для отримання альтернативи свинячому м'ясу. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Раніше Фокус писав про цікаву особливість змій. Вони використовують дивовижну техніку "катання колесом", щоб врятуватися від хижаків.