Утричі більший, ніж на Землі: вчені виявили в космосі величезний пласт ширяючої води

Використовуючи найточніший із наявних телескопів, учені на відстані в 450 світлових років змогли розгледіти великі обсяги води в диску навколо зірки HL Tauri. Це відкриття наближає нас до розуміння виникнення життя на Землі.

Учені зробили революційне відкриття про воду в космосі, і йдеться в ньому про те, де саме можуть зароджуватися нові планети. Вони виявили водяну пару в околицях молодої зірки HL Tauri, і це дуже важливо, оскільки вода має вирішальне значення для формування життя. Дослідникам уперше вдалося з'ясувати, як вода розподіляється в цих планетоутворювальних середовищах. Для цього вони використовували групу телескопів у Чилі, які настільки точні, що роблять чіткіші зображення, ніж космічний телескоп Хаббл у видимому світлі, пише Astrobiology.

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Розуміння того, як розподіляється вода в дисках, де формуються планети, може багато розповісти про те, як виникають деякі з них, на яких потенційно може існувати життя. Команда під керівництвом Стефано Фачіні виявила, що в певній ділянці диска навколо HL Tauri міститься величезна кількість води — більш ніж утричі більше, ніж в океанах Землі. Це може вказати на те, де і як можуть почати формуватися планети. Але вловити такі деталі з відстані в 450 світлових років не так-то просто, особливо з урахуванням водяної пари в атмосфері Землі. Саме тому високе і сухе місце розташування ALMA в Чилі ідеально підходить для такого роду спостережень.

Крім складання карти водяної пари навколо молодої зірки HL Tauri, це дослідження має ширше значення для розуміння хімічного складу планет, що формуються. Присутність води в регіонах, де формуються планети, свідчить про те, що ці майбутні світи можуть успадкувати багате середовище на ранніх стадіях свого розвитку. Цей факт ставить під сумнів колишні припущення про те, коли і як планети набувають воду, вказуючи на те, що будівельні блоки для придатних для життя планет можуть бути присутніми з самого початку.

Завдяки майбутній модернізації ALMA вчені зможуть ще краще зрозуміти, як формуються планети і яку роль у цьому процесі відіграє вода. Це великий крок до розуміння не тільки того, звідки береться вода в цих далеких регіонах, а й того, як вона впливає на розвиток і склад планет. Це може навіть допомогти нам точніше з'ясувати, наскільки поширені у Всесвіті планети, багаті на воду і потенційно придатні для життя.

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