Явна ознака розвитку деменції: названо сигнал раннього настання хвороби

Деменція уражає мільйони людей в усьому світі й наразі не існує методів її лікування. Але рання діагностика хвороби може змінити її перебіг.

У нещодавньому дослідженні, проведеному в Університеті Торонто, вчені більш детально розглянули, як те, як ми говоримо, може підказати нам ранні ознаки деменції. Виявилося, що повільніша мова, ніж зазвичай, може бути серйозним попереджувальним знаком. Найбуденніша особливість, на яку мало хто звертає увагу, може передвіщати серйозні проблеми, пише Neoscope.

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Вчені вивчили 125 осіб різного віку, показуючи їм картинки і просячи описати те, що вони бачать, у відеочаті. Використовуючи розумну технологію для аналізу їхнього мовлення, наприклад, як швидко вони говорили і як довго робили паузи між словами, дослідники виявили зв'язок між цими особливостями і тим, наскільки гострими були їхні розумові навички, особливо в літніх людей.

Деякі ж експерти, як-от Клер Ланкастер, лекторка з деменції (клінічна неврологія), визнали метод демонстрації картинок та аналізу мовлення цікавим, але поставили собі питання, як він працюватиме поза лабораторними умовами. Вони зазначили, що завдання, використані в дослідженні, можуть не збігатися з тими, з якими ми стикаємося в повсякденному спілкуванні.

Що тут цікаво, так це припущення про те, що загальне сповільнення швидкості обробки інформації може лежати в основі змін у мисленні та використанні мови з віком. Йдеться не тільки про труднощі з пошуком потрібного слова; це ширше уповільнення, яке зачіпає різні аспекти наших когнітивних здібностей, кажуть науковці.

Це дослідження відкриває нові шляхи для розуміння і потенційного виявлення ранніх ознак когнітивного спаду. Ідея полягає в тому, що в майбутньому спостереження за тим, як швидко людина говорить, може допомогти нам помітити ранні ознаки деменції. Крім того, це говорить про те, що є сенс прислухатися до того, як люди ставляться до своїх мовних труднощів. Це може призвести до поліпшення способів визначення тих, хто може бути схильний до ризику когнітивних проблем на ранніх стадіях, що полегшить вжиття заходів щодо вирішення цих проблем раніше, ніж пізніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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