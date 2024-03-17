На Землі з'явиться нове "Вогняне кільце": стало відомо, який океан воно поглине

Моделювання припускає, що зона субдукції, яка дрімає, може прокинутися в Атлантичний океан, породивши нове "Вогняне кільце".

Зона субдукції, розташована нижче від Гібралтарської протоки, повзе на захід і одного разу, як вважають учені, може "вдертися" в Атлантичний океан. Імовірно, це може статися через 20 мільйонів років — у далекому майбутньому з погляду людської історії, але занадто близько з погляду геології, пише Live Science.

Ця зона субдукції, також відома як Гібралтарська дуга або жолоб, нині розташована у вузькому океанському коридорі між Португалією і Марокко. Моделювання дослідників припускає, що її повільна міграція почалася близько 30 мільйонів років тому. Однак в останні 5 мільйонів років вона, схоже, зупинилася — це змусило вчених замислитися над питанням, чи активна ще Гібралтарська дуга сьогодні.

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Нове дослідження команди з Лісабонського університету припускає, що наразі дуга перебуває в "періоді затишшя". Вважається, що воно триватиме наступні 20 мільйонів років, але потім, як припускають вчені, відновиться активна фаза: просування продовжиться, а Гібралтарська дуга прорветься в Атлантику в процесі, відомому як "субдукційне вторгнення".

Більш ранні дослідження показали, що в Атлантичному океані є дві зони субдукції:

зона субдукції Малих Антильських островів у Карибському морі;

дуга Скотія, розташована біля Антарктиди.

За словами провідного автора дослідження, геолога і доцента Лісабонського університету Жоау Дуарте, обидві ці зони субдукції вдерлися в Атлантику кілька мільйонів років тому. Команда вважає, що вивчення Гібралтару сьогодні фактично може стати неймовірною можливістю, оскільки дасть змогу спостерігати процес "вторгнення" на ранніх стадіях.

Під час дослідження вчені побудували комп'ютерну модель, здатну моделювати зародження зони субдукції близько 34-23 мільйонів років тому, а також її еволюцію до наших днів. Так команда хотіла з'ясувати, чи є Гібралтарська дуга все ще активною сьогодні. Результати дослідження показали різке зниження швидкості дуги близько 5 мільйонів років тому, під час її наближення до кордону Атлантичного океану.

Науковці продовжили моделювання, і зазирнули в майбутнє Гібралтарської дуги — модель припускає, що в наступні 40 мільйонів років ситуація дещо зміниться. Передбачається, що наступні 20 мільйонів років дуга продовжить не діяти, однак потім її рух активізується і повільно прискориться. У результаті зона субдукції значно розшириться в бік океану.

Якщо Гібралтарська дуга все ж вдереться в Атлантичний океан, це призведе до формування атлантичної системи субдукції, аналогічної тій, що оточує Тихий океан і відома як "Вогняне кільце". Подібне формування призведе до того, що океанічна кора буде перероблена в мантію шляхом субдукції по обидва боки Атлантики, поступово поглинаючи та закриваючи цей океан.

Раніше Фокус писав про те, що "Вогняне кільце" в Тихому океані стрясає землю і "поливає її вогнем".