У 40 разів більший за Землю. Потік плазми із Сонця вдарив по Меркурію: що сталося далі (фото)

На Сонці нещодавно стався гігантський корональний викид маси на зворотному боці зірки, що спричинило появу рентгенівського явища.

Виверження на зворотному боці Сонця, внаслідок якого в космос вирвався гігантський потік плазми, призвело до того, що цей потік врізався в Меркурій і спричинив появу рентгенівських полярних сяйв, пише Space.

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Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував на Сонці виверження плазми, яке з'явилося внаслідок дуже потужного сонячного спалаху. Судячи з кількості видимої плазми, виверження, ймовірно, охопило площу приблизно 500 000 кілометрів у поперечнику, що більше за Землю приблизно в 40 разів.

Як показали дані космічного апарату, вибух на Сонці, який залишив по собі масивний вогняний каньйон на поверхні нашої зірки, також спричинив появу великого коронального викиду маси, тобто хмари намагніченої плазми та випромінювання, що рухалася з величезною швидкістю та врізалася в поверхню Меркурія.

Ця планета через своє близьке розташування до Сонця часто зазнає ударів потоків плазми із Сонця. Унаслідок таких ударів маленька планета позбулася своєї атмосфери, і вона повністю схильна до впливу найсильніших сонячних бур.

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував на Сонці виверження плазми, яке з'явилося внаслідок дуже потужного сонячного спалаху. Судячи з кількості видимої плазми, виверження, ймовірно, охопило площу приблизно 500 000 кілометрів у поперечнику, що більше за Землю приблизно в 40 разів. Фото: NASA

Коли електрони корональних викидів маси досягають нічим незахищеної поверхні Меркурія, то вони швидко знижують швидкість. Таке уповільнення змушує частинки виділяти енергію у вигляді рентгенівських променів, які можуть фіксувати космічні апарати. У результаті на Меркурії виникає явище, яке чимось схоже на земне полярне сяйво, але його видно не у видимому світлі, а в рентгенівському.

Вчені вважають, що подібні гігантські виверження на Сонці є ознакою того, що пік активності нашої зірки під час 11-річного сонячного циклу, можливо, вже почався. Цей пік активності називається сонячний максимум.

Коли електрони корональних викидів маси досягають нічим незахищеної поверхні Меркурія, то вони швидко знижують швидкість. Таке уповільнення змушує частинки виділяти енергію у вигляді рентгенівських променів, які можуть фіксувати космічні апарати. У результаті на Меркурії виникає явище, яке чимось схоже на земне полярне сяйво, але його видно не у видимому світлі, а в рентгенівському... Фото: NASA

Під час сонячного максимуму сонячні спалахи виникають частіше і їхня потужність набагато більша, ніж в інші періоди. Це відбувається через те, що магнітне поле Сонця стає слабшим і магнітні полюси змінюють своє положення. Вчені вже бачать ознаки цього процесу.

З початку року на Сонці вчені спостерігали одні з найпотужніших спалахів поточного сонячного циклу, які чинять негативний вплив на Землю. Наприклад, як уже писав Фокус, 10 березня на території Африки сталося тривале відключення радіозв'язку через черговий потужний спалах.

Одна з найбільших проблем під час сонячного максимуму полягає в тому, що вчені не можуть нормально спостерігати за появою гігантських сонячних плям на зворотному боці Сонця, в яких народжуються потужні спалахи і викиди плазми. Подібні виверження, внаслідок яких Меркурій отримав свій удар, можуть також завдати ударів і по Землі, коли Сонце повертається зворотним боком до Землі.

Також Фокус писав про те, що за допомогою нової карти Всесвіту можна побачити наскільки наше Сонце є маленькою зіркою порівняно з іншими великомасштабними структурами космосу.