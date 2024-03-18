"Зелені легені" планети врятують від висихання за допомогою трансплантації: що це означає

Науковці вважають, що радикальний експеримент із пересадки лісу справді може спрацювати й допомогти деревам адаптуватися до нового клімату.

Про кліматичну кризу Землі більше не говорять, як про щось далеке, вчені прямо заявляють, що вона вже тут: 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень і попередили, що в майбутньому світ зіштовхнеться з іще більш інтенсивними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, пише Inverse.

Через нагрівання планети буквально страждає все живе, причому як на суші, так і на Землі. Дослідники зазначають, що в зоні ризику також опинилися і "зелені легені" планети, які страждають не тільки від вирубки, а й від зміни клімату — деякі дослідження свідчать, що кліматичні зони зсунулися на понад 300 кілометрів. У результаті дерева просто не встигають адаптуватися до нових, екстремальних для них умов.

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Водночас зелені насадження та ліси відіграють важливу роль у виживанні всього живого на планеті — саме вони забезпечують нас киснем, а тому завдання з їх порятунку є першочерговим. У новому дослідженні, що розпочалося ще 2016 року в експериментальному лісі Катфут, що в північно-центральній частині Міннесоти, вчені намагаються знайти спосіб, як допомогти деревам адаптуватися до нової реальності.

За словами провідного автора дослідження, лісового еколога з Північної дослідницької станції лісової служби Міністерства лісового господарства США Браяна Паліка, під час свого експерименту вони вирощують саджанці, поступово адаптуючи їх до суворих умов, а потім поміщають їх у ліси зі, здавалося б, непридатним кліматом для конкретного виду. Проте з часом клімат змінюється і стає більш звичним для того чи іншого виду.

Проєкт Паліка з вирощування саджанців розпочався ще два десятиліття тому, а потім дерева були висаджені на незвичних для них територіях. Сьогодні результати дослідження показують, що виживаність саджанців склала від 85 до 90%. Утім, учені визнають, що їм ще належить перевірити здоров'я цих молодих дерев. Але так чи інакше, висока виживаність дерев вказує на те, що вони зрештою змогли адаптуватися до незвичного, на перший погляд, клімату.

Фактично проєкт Паліка являє собою експеримент з міграції за допомогою лісів: вчені переселяють дерева, щоб допомогти лісовим масивам адаптуватися і процвітати, попри нагрівання їхнього середовища проживання через зміну клімату. Зазначимо, що лісники, які виступають за допоміжну міграцію, зазвичай не ставлять собі за мету збереження конкретних видів. Натомість переміщуючи дерева, вони хочуть допомогти зберегти продуктивні ліси для отримання безлічі переваг, таких як зберігання вуглецю, фільтрація води, середовище проживання диких тварин, краса для відпочинку і деревина.

Автори дослідження зазначають, що вони пішли іншим шляхом, ніж екологічне відновлення лісів, яке, як правило, звертається за підказками в минуле, щоб відновити місця, що деградували. Водночас новий підхід ґрунтується на переселенні дерев із теплішого клімату, які матимуть більше шансів на процвітання в тепліших майбутніх умовах.

Однак деякі біологи все ж вважають, що штучне переміщення лісу пов'язане з ризиком. Фактично переміщені дерева можуть стати інвазивним видом, який порушить екологічний баланс лісу. Але, за словами Паліка, ризик відмови від цього експерименту "набагато вищий для планети".

Зазначимо, що вперше допоміжну міграцію було запропоновано в 1980-х роках. Тоді деякі біологи побоювалися, що умови проживання можуть змінитися надзвичайно швидко, а тому види просто не встигнуть адаптуватися до них. Нещодавні пропозиції закликали до переселення видів, що зникають, у нові місця проживання, де у них буде більше шансів на процвітання.

За словами Паліка, вони з колегами пішли далі та працюють над іншим рішенням щодо збереження природи. Фактично вчені хочуть врятувати ліси, що перебувають у стресі, від подальшого занепаду та зникнення, висадивши більшу кількість дерев, більш адаптованих до спекотного клімату.

За словами лісового еколога з Центру екології лісу Університету Міннесоти Лі Е. Фреліха, ліси "швидко помирають і повільно зростають", що ускладнює завдання з їхнього порятунку. Водночас зміна клімату продовжує набирати обертів, а тому деякі ліси можуть зникнути, а на заміну їм прийдуть луки, які не забезпечують середовище проживання для диких тварин.

Спостереження показують, що зміна клімату вже сприяла швидкій втраті лісів. Лише за останні десятиліття на всіх лісових континентах від сильної спеки та посухи постраждала неймовірна кількість лісів. А тому вчені продовжують відчайдушно шукати способи порятунку "зелених легень" планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені, які вивчають дерева Землі, застерігають людство.