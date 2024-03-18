Пориви вітру до 680 км/год: телескоп Габбл показав штормову погоду на Юпітері (фото)

Космічний телескоп зробив знімки двох півкуль газового гіганта.

Космічний телескоп Хаббл зробив свіжі знімки двох півкуль Юпітера, на одному з них видно Велику червону пляму, пише Space.com.

Останні знімки свідчать про те, що погода на Юпітері неспокійна.

"Безліч великих штормів і маленьких білих хмар вказують на активність, що відбувається в атмосфері Юпітера", — кажуть учені.

Юпітер підійшов найближче до Сонця ще 21 січня 2023 року, але здається, що навіть за рік по тому цей додатковий нагрів під час юпітеріанського літа все ще не може залишити в спокої атмосферу планети.

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Однією з відмінних рис газового гіганта є його темні та світлі смуги. Світлі смуги називаються "зонами" і показують, де атмосфера піднімається. Темні області називаються "поясами" і представляють регіони, де атмосфера опускається. Загалом вся атмосфера Юпітера коливається, обертаючись навколо планети, але вона не опускається і не піднімається занадто сильно. Наприклад, хмари на Юпітері можуть підніматися й опускатися лише на 50 км, що є неглибоким шаром атмосфери, порівняно з іншою її частиною, яка простягається на десятки тисяч кілометрів у глибину газового гіганта.

Півкулі газового гіганта Юпітера Фото: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC)

На знімку однієї півкулі можна побачити знамениту Велику червону пляму — шторм, який вирує на планеті майже 200 років. Але питання довголіття цього шторму залишається невизначеним, оскільки Велика червона пляма досить швидко скорочується.

Ще наприкінці 19-го століття Велика червона пляма була завширшки близько 41 000 км, а за площею могла б вмістити в себе три Землі. У листопаді 2023 року ширина плями становила 12 500 км, куди помістилася б лише одна Земля.

Вчені не знають, що сприяє такому швидкому скороченню плями. Але навіть зараз масштаби цього шторму вражають, це все ще шторм розміром з нашу планету, коріння якого сягає глибини 500 км крізь атмосферу Юпітера. Швидкість вітру у Великій червоній плямі варіюється від 430 до 680 кілометрів на годину.

Що саме забарвлює шторм у червоний колір також залишається загадкою. Деякі вчені припускають, що червоний колір пов'язаний із наявністю фосфору чи сірки, або ж органічних молекул. Останні можуть вступати в реакцію з сонячним світлом, коли піднімаються в хмарний покрив.

Як додатковий бонус, у лівій частині свіжого знімка, недалеко від південного екваторіального поясу, можна побачити найвнутрішній місяць Юпітера, вулканічний Іо.

Нагадаємо, майже через 100 років після відкриття на Юпітері Великої червоної плями, на газовому гіганті виявили ще одну. Йдеться про Велику блакитну пляму.