Енергійні нарциси з вірою в кохання: що улюблений фільм справді може розповісти про вас

Любов до комедій або фільмів жахів насправді може багато чого розповісти про нас, але, ймовірно, це сильно відрізняється від того, що ми очікуємо.

Більшість людей є прихильниками одного або кількох жанрів кіно, втім, є й ті, кому подобається всього потроху. Вчені провели безліч досліджень, щоб нарешті з'ясувати, що насправді означає наша пристрасть до того чи іншого жанру — на жаль, відповідь може сильно відрізнятися від того, чого ми очікуємо, пише Daily Mail.

Численні дослідження вивчали особливості особистості, пов'язані з переглядом різних жанрів кіно, і виявили деякі несподівані закономірності, а також деякі не такі дивовижні факти. Отже, що про нас говорить наш улюблений жанр кіно, згідно з наукою.

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Фільми жахів

Хороша новина полягає в тому, що схильність до перегляду фільмів жахів зовсім не означає, що людина психопат. Насправді потяг до фільмів жахів і трилерів, імовірно, означає, що людина більш товариська й екстравертивна.

Наприклад, дослідження команди Університету Леріди в Іспанії показало, що екстравертів приваблюють бойовики та горори, водночас ігрові шоу та новинні програми їм швидко набридають.

Ще одне дослідження показало, що у любителів фільмів жахів виділяється більше слини під час 20-хвилинного перегляду фільму "П'ятниця 13-те". Вчені вважають, що це свідчить про те, що в цей момент люди більш уважні.

Раніше вчені також припускали, що любителі фільмів жахів з меншою ймовірністю виявлятимуть співчуття. Однак дослідження 2022 року поставило це твердження під сумнів: учені виявили, що насолода від хорорів зовсім не пов'язана з меншою емпатією.

За словами психолога Матіаса Класена, насправді перегляд фільмів жахів мало чим відрізняється від того, як діти грають у хованки або ловлю. Експерт вважає, перегляд фільмів жахів робить фанатів більш стійкими. Вважається, що люди еволюціонували, щоб отримувати задоволення від моделювання загроз через навчальний потенціал такого моделювання. Простими словами, люди знають, чого варто боятися, а значить можемо практикувати та відточувати стратегії регулювання страху.

Романтичні комедії

Робота команди з Університету Колорадо в Боулдері показала, що люди схильні дивитися романтичні комедії, коли холодно. Крім того, вчені дійшли вельми недивного висновку: люди, які вірять у "справжнє кохання", схильні отримувати задоволення від перегляду романтичних фільмів.

Дослідження Валері Кретц, проведене 2019 року, також засвідчило, що любителі романтичних комедій не тільки вірять у те, що "кохання перемагає все", а й також із більшою ймовірністю будуть щасливі у стосунках.

А в дослідженні 2014 року вчені виявили, що пари, які дивляться романтичні комедії, з більшою ймовірністю здатні розв'язувати свої проблеми та довше залишаються разом.

Наукова фантастика

Суперечливе дослідження 2015 року припускає, що люди, які віддають перевагу науковій фантастиці, є нарцисами, які прагнуть втекти від реального світу. Робота вчених представляє докази того, що люди можуть брати участь у гік-культурі, щоб підтримувати нарцисичні погляди на себе, задовольняти потреби в приналежності та задовольняти потреби у творчому самовираженні.

Однак старший викладач медичних гуманітарних наук в Університеті Глазго, доктор Гевін Міллер, вважає, що дослідження 2015 року не дає повної картини. Вчений вважає, що психологи схильні ігнорувати той факт, що наукова фантастика часто стикається з реальними проблемами у світі.

Деякі дослідники також виявили зв'язок між любов'ю до фентезі та наукової фантастики й творчості. За словами когнітивного психолога доктора Кевіна Брауна, ті, кого приваблює фантазія, як правило, є людьми з більш творчим розумом. А дослідження команди Університету Оклахоми підтверджують це, припускаючи, що шанувальники наукової фантастики "відкриті до досвіду" і раді досліджувати нові ідеї.

Комедії

Вчені припускають, що люди, які віддають перевагу комедіям, зазвичай, мають більше енергії та ентузіазму. Інші дослідження засвідчили, що люди, яким подобаються комедії, зазвичай, більш відкриті до нового досвіду і більш креативні, ніж інші.

Водночас дослідження 2016 року показало, що перегляд комедій насправді знижує рівень гормонів стресу.

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